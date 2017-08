Drømmestart for Neymar – mål og assist i debuten

(Guingamp – PSG 0-3) Det skal godt gjøres å betale tilbake 222 millioner euro, men søndag startet Neymar (25) nedbetalingen.

– Det er ikke en ekstra byrde for meg. Jeg veide 69 kilo, og veier fortsatt 69 kilo, sa Neymar etter å ha byttet ut Barcelona med Paris.

Brasilianeren ble som kjent verdens dyreste spiller da han forlot Barcelona til fordel for PSG for den nette summen 222 millioner euro, og søndag kveld fikk han sin etterlengtede debut da den franske hovedstaden møtte EA Guingamp borte.

Da var det tydelig at Neymar ikke lar seg affisere av en svær prislapp.

Drømmestart



Det var selvfølgelig mye spenning knyttet til 25-åringens debut, og han viste seg tidlig frem med flere lekre detaljer og et par tunneler. PSG-fansen fikk se hvorfor Barcelona-spillerne prøvde så hardt å beholde Neymar, da han var et konstant uromement for Guingamp-spillerne.

– For meg er Neymar verdens beste spiller. Han har allerede tilført laget mye positiv energi. Supporterne våre har alltid drømt om Neymar. I dag er han her med oss, sier PSG-president Nasser al-Khelaifi etter å ha punget ut for brassen.

Og søndag fikk både supporterne, og Neymar, det de hadde drømt om. Ikke nok med at de fikk se superstjernen i aksjon med draktnummer ti på ryggen, de fikk også se ham score sitt første mål for klubben.

Etter 82 minutter fikk Neymar æren av å score PSGs tredje og siste scoring i 3-0-seieren, etter at et selvmål av Jordan Ikoko og scoring av PSGs målmaskin Edinson Cavani hadde gitt den styrtrike klubben en komfortabel ledelse.

Neymar serverte også Cavani som alene med keeper gjorde ingen feil og satte ballen kontakt i det lengste hjørnet.

SMILER: Og det gjør han med god grunn. Neymar fikk en strålende start på PSG-karrieren. Foto: Benoit Tessier , Reuters

Etter 82 minutter skulle PSG-fansen nok en gang få se Cavani/Neymar-samarbeidet blomstre. Da var det spissen som gjengjeldte tjenesten. Innenfor Guingamps 16-meter tok han seg forbi én mann, spilte ballen 45 grader ut til Neymar, som på åpent mål satte kula i nettaket.

Det ble kampens siste scoring, og Paris Saint-Germain har dermed, som ventet, fått en solid start på sesongen. Seks poeng, fem scoringer og ingen baklengs er fasit for hovedstadsklubben.

Etter at monsterovergangen var et faktum, var Neymar klar på at han vil vinne trofeer med PSG.

– Jeg har ikke ord for hva jeg føler. Jeg ville ha en større utfordring, og hjertet mitt fikk meg til å følge ambisjonene mine. Jeg ville komme til Paris og det handlet kun om at jeg ønsket en ny utfordring, sier han.

Dersom brassen kan fortsette som han gjorde i dag, kan han, i tospann med angrepsmakker Cavani, ta den utfordringen på strak arm og fortsette å sanke trofeer, slik han gjorde i Barcelona.