Drømmedebut for Dani Alves – satte stjerneskuddet Mbappé i skyggen

(Monaco - PSG 1-2) PSG skal være midt i jakten på Barcelonas Neymar (25), men trengte ham ikke mot Monaco. Da var Dani Alves (34) den eneste brasilianeren de trengte.

Lørdag kveld satte PSG en effektiv stopper for at Monacos drømmeår fikk fortsette. Klubben fra fyrstedømmet rundet av 2016/17-sesongen som semifinalister i Champions League, og som ligamestere i Frankrike.

De klarte ikke å fortsatte den gode trenden ved å vinne Trophée des Champs, den franske Supercupen.

Regjerende seriemester Monaco møtte regjerende cupmester PSG, og tok sin femte strake Trophée des Champs-tittel, samtidig som de nektet Monaco deres første Supercup-triumf siden 2000.

Fikk du med deg? Så mye tjener milliardbutikken Monaco

PSG, som ifølge rapportene er midt i en intensiv jakt på Barcelonas Neymar, trengte ham i hvert fall ikke mot Monaco. Da var det en annen brasilianer som viste seg frem.

Drømmedebut for Alves



Dani Alves fikk sin første offisielle kamp for den franske hovedstadsklubben, og noterte seg for både scoring og assist. Det er med andre ord han som stjeler overskriftene. Ikke Monacos stjerneskudd.

Les også: Spillet om Mbappé (krever innlogging)

MÅLSCORERNE: Dani Alves og Adrien Rabiot sørget for PSG-triumf. Foto: Franck Fife , AFP

Denne sommeren har det blitt dedikert kilometer på kilometer med spalteplass til stjerneskuddet Kylian Mbappé. Men for én gangs skyld handlet det ikke om den Real Madrid-aktuelle angrepsspilleren. Unggutten fikk ikke vist hvorfor Zinedine Zidane ønsker å gjøre ham til verdens dyreste spiller, da han gikk av banen etter 70 minutter, uten målpoeng.

16 år skiller Mbappé og Dani Alves, og lørdag var de eldste eldst.

For da Djibril Sidibé lagde frispark på drøye 30 meter fra mål, takket og bukket Dani Alves for muligheten. Debutanten fikk en drømmestart på PSG-karrieren med sitt andre mål mot Monaco på like mange kamper (det forrige i Champions League-semifinalen for Juventus).

Tidligere: Sander Berge jaktes av Monaco

Etter 63 minutter var Alves frempå igjen, da han serverte Adrien Rabiot med et innlegg høyre. Midtbanespilleren raget høyest av alle i feltet, og stanget inn matchvinnerscoringen for PSG.

På sine siste to kamper mot Monaco har Dani Alves notert seg for tre målgivende pasninger og to scoringer. Det er ikke utenkelig at Leonardo Jardim og resten av Monaco-laget gruer seg til neste møte med brassen.

Monaco fikk ikke noe å juble for lørdag kveld– men jublet for ligagull for bare noen måneder siden. Saken fortsetter under videoen.

Én tittel unna tangering



Før dette var det høyrebacke Sidibé som sendte Monaco i føringen. Fra sin posisjon i forsvar kom han på et sugende løp, ble spilt fri, og alene med PSG-målvakt Alphonso Areola gjorde han ingen feil, da han på lekkert vis lobbet ballen over tyskeren og i mål.

Sjekk tallene: Falcao & co best i Europa

24-åringen har bare scoret to mål siden han flyttet til fyrstedømmet i 2016, men da han var alene med Areola, så det ikke ut som han hadde gjort noe annet enn å avslutte.

Monaco var best i den første omgangen, men da Frankrikes hovedstadsklubb svarte – gjorde de det skikkelig.

Så du? Truer med å ta PSG til EU-domstolen

Paris Saint-Germain forsvarte dermed Trophées des Champions-tittelen, og noterte seg for sin syvende triumf. Nå er de bare én Supercup-tittel unna å tangere Lyon, som har vunnet den flest ganger (8).