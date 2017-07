Ben Arfa vraket til PSGs treningsleir – svarer med Martin Luther King-sitat

Hatem Ben Arfa (30) har alltid vært kontroversiell, og reagerer som bare han kan på å bli utelatt fra PSG-troppen som reiste til USA.

I 1963 skrev Martin Luther King Jr. brevet «Letter from Birmingham Jail», som handlet om den ikkevoldelige motstanden mot rasisme. Et av de mest berømte sitatene hans er fra det brevet.

«Injustice anywhere is a threat to justice everywhere», som oversettes til «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Lite visste Luther King Jr. at hans berømte sitat ville bli brukt av Hatem Ben Arfa 49 år senere, fordi franskmannen ikke får bli med Paris Saint-Germain til USA på treningsleir.

Usikker fremtid



På sin offisielle Instagram-konto, publiserte nemlig Ben Arfa en sitat-video av Martin Luther Kings berømte ord.

«MLK (Martin Luther King) sa engang: Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Det ble publisert kort tid etter offentliggjøringen av PSG-troppen som reiser til USA i forberedelse til den kommende sesongen.



Den tidligere Newcastle- og Hull-spilleren har ikke spilt en seriekamp siden 11. mars, og fikk bare ni kamper i Ligue 1 siden årsskiftet. Og til tross for at han fikk hele 23 kamper i alle turneringer, gikk han målløs av banen i samtlige av de.

I konkurranse med Angel Di Maria, Lucas Moura og januar-signeringen Julian Draxler er det lite som tyder på at Ben Arfa klarer å spille seg inn igjen på PSG, og tyrkiske Fenerbahçe skal følge franskmannens situasjon tett. Kommentarfeltet på MLK-videoen hans er fullt av blå og gule hjerter, i tillegg til «vær så snill, kom til Fenerbahçe»- kommentarer.

– Du er ingen Messi



Tidligere har PSG-manager Unai Emery sett seg lei Ben Arfas tilsynelatende mangel på motivasjon og stadig solospill på treningene, og skal da ha ropt følgende til ham:

– Du er ingen Messi. Hvis du var det, ville jeg ikke ha sagt noe ... Du er ikke i stand til å vinne en kamp helt på egen hånd, sa han ifølge L'Equipe (krever innlogging), som er gjengitt i flere franske medier.

Emery har tidligere kommet med flere advarsler i retning Ben Arfa.

– Jeg forventer mer av ham. Jeg krever at han spiller mer for laget og mindre for seg selv. I Nice kunne han holde på for seg selv. Men i PSG må han samkjøre spillet sitt mer med lagkameratene. Han må forbedre seg, vente på muligheten sin og levere når den kommer. Det sa han under en pressekonferanse forrige september.

I en av Martin Luther Kings mest berømte taler, sa han at han hadde en drøm. Mens rettighetsforkjemperen drømte om likhet på tross av hudfarge, er det mer sannsynlig at Ben Arfa drømmer om et klubbytte, eller mer spilletid, dersom han ønsker å bli værende i PSG.

Også PSG-kollega Grzegorz Krychowiak og Serge Aurier har blitt vraket fra Unai Emerys USA-tropp. Den franske hovedstadsklubben satte kursen mot USA og Miami tidligere lørdag. Alle tre går en usikker fremtid i vente. Draxler reiste heller ikke til statene, men han har fått fri etter å ha deltatt – og vunnet prøve-VM med Tyskland tidligere i sommer.

PSG skal møte Roma, Tottenham og Juventus på sin turné i USA.