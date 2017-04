Balotelli & co kan ha ødelagt Paris' gullplaner

(Nice-Paris Saint-Germain 3-1) Mario Balotelli (26) scoret sitt 14. ligamål da Nice vant 3-1. Det kan sette en stopper for Paris Saint-Germains gull-planer.

Paris har nå tre poeng opp til Monaco og én kamp mindre spilt. Bare tre matcher gjenstår for Paris.

Det betyr at det lukter Monaco-gull lang vei.

– Vi gir ikke opp. Vi visste at vi måtte vinne i kveld for å holde presset på Monaco. Nå blir det ikke lett, sier Marquinhos etter kampslutt.

Krise i Paris

Gjenstående kamper for topplagene: Monacos fire siste kamper: - Nancy (borte) - Lille (hjemme) - Saint-Étienne (hjemme) - Rennes (borte) PSGs tre siste kamper: - Bastia (hjemme) - Saint-Étienne (borte) - Caen (hjemme) Nices tre siste kamper: - Marseille (borte) - Angers (hjemme) - Lyon (borte)

Balotelli var sterk som en bjørn da han sendte Nice i ledelsen, og Ricardo Pereiras 2-0 var vakkert som et maleri i Louvre. Høyrebeinte Pereira skar inn og skrudde ballen i krysset med venstre fot.

Marquinhos headet inn redusering for gjestene, som presset på for utligning. Julian Draxler ble trolig snytt for straffe, Nice-keeper Yoan Cardinale var god, og kampen ebbet ut med Nice-seier 2-1.

På tampen ble også Thiago Motta utvist for å stange ned Nice-spiller Paul Baysse. Deretter pyntet Anastasios Dinos ytterligere på resultatet for vertene, som ser ut til å knuse PSGs gullhåp.

Fire minutter på overtid klarte også Ángel Di María å pådra seg rødt kort, da han i frustrasjon kom altfor sent inn i en takling.

Berg- og dalbanesesong

Mario Balotelli ble byttet ut med et snaut kvarter igjen. Han fikk en pangstart på sin Nice-karriere i høst. Laget gikk rett til topps i Ligue 1 med seks seirer og to uavgjorte på sine åtte første seriekamper. Italieneren scoret seks mål på sine fem første kamper i Ligue 1, og var den tredje mest målfarlige spissen med et snitt på 1,20 scoringer per kamp.

Kun Zlatan Ibrahimovic' syv scoringer på sine fem første kamper i 2012 kan måle seg med Mario Balotellis start i Ligue 1. Men etter hvert har Frankrike-oppholdet blitt mer turbulent for den tidligere Manchester City- og Liverpool-spilleren.

sxa5340d.jpg - FELLES: Zlatan Ibrahimovic og Mario Balotelli, som spilte sammen i italienske Inter, opplevde begge å få en pangstart på sine respektive franske eventyr. Foto: Giuseppe Cacace , AFP

Tre ganger denne sesongen har Balotelli fått marsjordre. Mot Lorient ble han sendt av banen for å gi dommeren en skikkelig overhaling med noen kraftige engelske gloser. «Oppførselen hans står til stryk», skrev lokalavisen Nice-Matin, og for første gang begynte man å snakke om at italieneren kanskje var en flopp snarere enn et røverkjøp for Nice.

Balotelli har også opplevd et ubehagelig møte med noen franske supportere. I kampen mot Bastia i januar hevdet han at han ble utsatt for rasistiske bemerkninger.

Åpner for å bli i Nice

Men søndag kveld trivdes Balotelli tydelig foran hjemmepublikummet i Nice. Han er altså oppe i 14 ligamål for Nice denne sesongen. Det er tangering av den personlige rekorden hans fra 2013/14-sesongen i AC Milan.

Nice kan komme til å få seriemedalje for første gang siden 1976, da det ble sølv. Laget hadde ballen bare rundt 35 prosent av tiden søndag kveld, men det gjorde ingenting så lenge de scoret fleste mål.

ROLIG FEIRING: Mario Balotelli jubler etter å ha sendt Nice i 1-0-ledelse mot Paris Saint-Germain på Allianz Riviera. Foto: Yann Coatsaliou , AFP

Italienerens kontrakt utløper til sommeren, men Balotelli utelukker ikke at han blir værende på den franske sørkysten også neste sesong så lenge Nice møter hans økonomiske krav.

– Han sier at han ønsker å bli, at Nice har alle forutsetningene for at han skal bli. Han er veldig lykkelig her. Han ser et herlig prosjekt som blir satt til verks. Så hvorfor ikke? uttalte Nice-målvakt Yoan Cardinale til RMC.