Vil invitere fotballegender til «verdens vakreste bane» i Lofoten

Jan Åge Fjøroft har tatt kontakt med engelske og tyske fotballegender for å arrangere en fotballkamp midt i havgapet i Lofoten.

– Verdens fineste fotballbane ligger i Henningsvær. Jeg har lyst til å se på muligheten for å invitere gamle fotballspillere for å spille på «verdens vakreste fotballbane», sier Jan Åge Fjørtoft til VG.

Det utrolige bildet av Henningsvær stadion har gått som en farsott i sosiale medier de siste dagene. Denne uken blusset det opp igjen da Twitter-brukeren Antionio Gagliardi la ut et idyllisk bilde av banen.

Jan Åge Fjørtoft var blant de som delte bildet med sine følgere, og reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Milde måne! Hvor er dette? svarte tidligere Liverpool- og Everton-spiller Don Hutchison.

Vil ha med Lothar Matthäus

Den tidligere norske landslagsspilleren understreker at drømmen fremdeles kun er i planleggingsfasen, men har allerede begynt å bruke sine mange kontakter for å gjennomført ideen. Kanskje kan drømmen bli en realitet allerede i slutten av juni.

– Jeg har pratet med folk i Tyskland. Lothar Matthäus jobber i Russland i den perioden, men er veldig interessert og har begynt å se på flyturer. Vi må bare se hvem vi kan få inn, sier Fjørtoft.

TOMMEL OPP: Lothar Matthäus er blant de fotballegendene som har vært positive til et arrangement i Henningsvær. Foto: Hassan Ammar , AP

Ideen er et privat initiativ som Fjørtoft startet etter å ha snakket med Knut Erik Dybdal, som tidligere har blitt kåret til «Årets nordlending» etter å ha fått flere av verdens største sykkelstjerner til «Arctic Race of Norway».

– Vi ser ofte på morsomme ting vi kan gjøre sammen. Han har allerede klart å få noen av verdens beste syklister dit, da bør vi klare å få noen fotballspillere dit også, sier Fjørtoft.

– Å vise frem denne banen må være veldig god Norgesreklame. Vi må vise frem det flotte landet vårt og Henningsvær kan være en ambassadør for dette, legger han til.

Kan kombinere med fiskekonkurranse

Lofoten er nok først og fremst kjent for den enorme fiskeindustrien. Øygruppen har i mange år hatt en stolt tradisjon i norsk fiskehistorie.

Jan Åge Fjørtoft forteller at mange fotballspillere i hans generasjon driver mye med sportsfisking, og sier at blant andre den tyske fotballprofilen Klaus Augenthaler tente på ideen da han hørte at det var mulig med både fotball og fisking.

– Vi vil ha en fiskekonkurranse etter kampen og se hvem som får mest fisk. Det er veldig mange som er glad i å fiske, og da Augenthaler hørte om dette var han interessert med en gang.

Ettersom ideen fremdeles kun er på planleggingsstadiet, er det mange løse tråder som Fjørtoft håper å få løst i tiden fremover. Blant annet er det ikke bestemt hvem som skal få inntektene.

– Kanskje kan vi gi noen kroner til de lokale idrettslagene der ute. Vi skal i hvert fall ikke ha noen kroner, sier Fjørtoft.