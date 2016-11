Vil ha Neymar fengslet i to år

Spansk påtalemyndighet mener Barcelona-stjernen Neymar må dømmes til to års fengsel og bøtelegges med 10 millioner euro i den mye omtalte overgangssaken.

Neymar har forsøkt å unngå rettssak, men det spanske statsadvokatembetet vant tidligere denne måneden fram med at det kan gå til sak mot den brasilianske fotballstjernen.

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu og den katalanske storklubbens tidligere president, Sandro Rosell, vil trolig også sitte på tiltalebenken som følge av beskyldninger som er rettet mot dem fra det brasilianske investeringsselskapet DIS.

Det samme vil en tidligere president i den brasilianske klubben Santos.

DIS skal ha hatt krav på 40 prosent av overgangssummen da Neymar ble hentet til Barcelona fra Santos i 2013, men hevder det fikk en langt lavere kompensasjon som følge av at deler av overgangssummen ble betalt i det skjulte.

Neymar og hans far, som fungerer som Barcelona-stjernens agent, møtte begge for retten i februar, der de hevdet sin uskyld. Heller ikke de øvrige aktørene innrømmer å ha gjort noe galt.

I juni betalte derimot Barcelona mer enn 45 millioner kroner for å legge en separat anklage fra de spanske skattemyndighetene død. I avtalen som ble inngått da, vedgikk storklubben at det ble gjort «en regnskapsmessig feil» rundt Neymar-overgangen i 2013.

Barcelona har opplyst at klubben betalte 57,1 millioner euro, tilsvarende 520 millioner kroner, for Neymar. Santos skal videre ha mottatt 17,1 millioner euro. Den spanske statsadvokaten hevder på sin side at Santos fikk betalt 25,1 millioner euro, og at DIS dermed fikk for lite penger.