VGs dom: Nordens drømmelag uten nordmenn i 2016

Ingen klubber i Europacupene og et landslag med hverken kurs for Russland-VM eller trener. Det norske fotballåret speiles i VGs faste utvelgelse av en nordisk fotballellever.

På «Nordens lag» i 2016-utgaven er det kun plass til én nordmann – og han sitter på benken. Derimot er Island, Nordens beste landslag målt etter prestasjonene i EM og den siste FIFA-rankingen, representert i hver lagdel og på trenerbenken.

Vi har også tillagt FC Københavns imponerende Champions League-resultater (ett tap og nordisk turneringsrekord med bare to baklengs på seks gruppekamper) noe vekt i vurderingene.

Nordens lag i VG tidligere år: 2015: Kasper Schmeichel – Omar Elabdellaoui, Simon Kjær, Ragnar Sigurdsson, Martin Olsson – Albin Ekdal, Oscar Lewicki – Gylfi Sigurdsson, Roman Eremenko, Christian Eriksen – Zlatan Ibrahimovic. 2014: Kasper Schmeichel – Omar Elabdellaoui, Simon Kjær, Filip Helander, Nicolai Boilesen – Albin Ekdal, Stefan Johansen – Gylfi Sigurdsson, Christian Eriksen, Lasse Schöne – Zlatan Ibrahimovic. 2013: Jussi Jääskeläinen - Peter Ankersen, Daniel Agger, Brede Hangeland, Nicolai Boilesen - Gylfi Sigurdsson, Christian Eriksen, William Kvist, Viktor Fischer - Alfred Finnbogason, Zlatan Ibrahimovic. 2012: Anders Lindegaard - Mikael Lustig, Daniel Agger, Brede Hangeland, John Arne Riise - Gylfi Sigurdsson, William Kvist, Rasmus Elm, Kim Källström, Christian Eriksen, Zlatan Ibrahimovic. 2011: Anders Lindegaard Tom Høgli, Brede Hangeland, Daniel Agger, Nicolai Boilesen - Sebastian Larsson, William Kvist, Kim Källström - Zlatan Ibrahimovic, Christian Eriksen, Moa. 2010: Jussi Jääskeläinen - Gretar Steinsson, Simon Kjær, Brede Hangeland, John Arne Riise - Gylfi Sigurdsson, William Kvist, Morten Gamst Pedersen, Jesper Grønkjær - Johan Elmander, Zlatan Ibrahimovic.

Fra fjorårets lag ryker altså Omar Elabdellaoui ut. Hans 2016 har bestått stort sett av skader. Andre som forsvinner ut av 2015-elleveren er Åge Hareides danske landslagskaptein Simon Kjær (sjeldent godt utvalg på stopperplass, spesielt i Danmark), svenskene Albin Ekdal, Martin Olsson og Oscar Lewicki, samt finske Roman Eremenko, som i november ble ilagt to års karantene fra UEFA etter å ha testet positivt på kokain etter en Champions League-kamp i høst.

I en 4-2-3-1-formasjon har VG valg ut disse for 2016:

Kasper Schmeichel – Victor Nilsson Lindelöf, Ragnar Sigurdsson, Mathias «Zanka» Jørgensen, Ludwig Augstinsson – Aron Gunnarsson, Thomas Delaney – Christian Eriksen, Gylfi Sigurdsson, Emil Forsberg – Zlatan Ibrahimovic (les begrunnelsene nedover i artikkelen).

Les også: Annus horribilis på ny for norsk fotball

SLIK ER LAGET – SPILLER FOR SPILLER:



Kasper Schmeichel (29) – Danmark/Leicester

Nordens klart beste keeper – og når han legger til en sensasjonell Premier League-triumf på toppen, står han like urokkelig som pappa Peter gjorde for Manchester United på 1990-tallet. Litt skadeplaget i høst, men ikke verre enn at dansken egenhendig ødela for Champions League-avansementet til FC København gjennom et par ekstreme redninger.

Victor Nilsson Lindelöf (22) – Sverige/Benfica

Vil antagelig bli best som midtstopper, men vi forsøker ham som høyreback – noe han også løste fint i EM for Sverige da Mikael Lustig ble skadet. Fast på Portugals beste lag Benfica (også gjennom to Champions League-sesonger) og kan bli Manchester United-spiller i 2017. Offensiv type og god med ballen.

Ragnar Sigurdsson (30) – Island/Fulham

Bandt det islandske forsvaret sammen i EM. I bragden mot England var Sigurdsson så stor at han vokste ut av arenaen i Nice. Kjempet, kriget, klarerte, taklet og scoret i nordisk landslagsfotballs største match i 2016. Ikke vært like imponerende i Fulham i høst, men tapte kun én ligakamp (mot seriemesteren) da han var på banen for russiske Krasnodar i vår.

Mathias «Zanka» Jørgensen (26) – Danmark/FC København

Han er ikke gitt i startoppstillingen til Åge Hareides danske landslag, selv ikke engang om nordmannen velger tre midtstoppere fra start. Får likevel plassen på «Norden 2016» etter å ha vært tidvis strålende i Champions League for FC København. Har lederegenskaper, duellstyrke i begge ender av banen, hurtighet og selvtillit med ballen – det meste du trenger av en midtstopper.

Ludwig Augustinsson (22) – Sverige/FC København

Kanskje plassen der konkurransen er jevnest. Danske Riza Durmisi (Betis), svenskene Oscar Wendt (Borussia Mönchengladbach) og Martin Olsson (Norwich), samt norske Haitam Aleesami (Palermo). Vi velger oss FCK-backen på grunn av utholdenheten og dødballfoten, som har gitt tre målgivende i Champions League og fordi han spiller på et lag som bare har tapt 2 av 37 seriekamper dette kalenderåret. Selges til en bedre klubb til sommeren.

Artikkelen fortsetter under bildet!

FARGET FRANKRIKE: Aron Gunnarsson og Ragnar Sigurdsson gir hverandre en klem etter EM-kvartfinalen mot Frankrike i sommer. Foto: Darren Staples , Reuters

Aron Gunnarsson (27) – Island/Cardiff

Det finnes kanskje nordiske midtbanespillere som har vært bedre enn den skjeggete Championship-spilleren fra Cardiff. Men har noen vært viktigere for et lag i 2016? Lederen, islendingenes islending, det samlende punktet og kaptein for nasjonens fremadstormende generasjon i flere år. Ledet an den berømte klappsalven med fansen etter triumfene i Frankrike.

Thomas Delaney (25) – Danmark/FC København

Motsatt av Gunnarsson; Det spørs om noen har spilt bedre av nordiske midtbanespillere det siste året. Habil ballbehandler og brukbart venstreben, men først og fremst en boks-til-boks-spiller som er taktisk disiplinert, god i luften, fotballsmart og skummel når han stormer inn i motstanderfeltet. Hjertet i FC Københavns seiersmaskin, ledertype og mentalt råsterk. Werder Bremen-spiller fra januar.

Christian Eriksen (24) – Danmark/Tottenham

Har et så høyt nivå inne at han må med på dette laget. Ingen kanonhøst i Tottenham, men viktig da London-klubben utfordret om Premier League-tittelen i vår. Vært bedre på landslaget enn tidligere. Høyt høyrefotnivå – bare Dimitri Payet har hatt flere assist enn dansken i Premier League i 2016.

Gylfi Sigurdsson (27) – Island/Swansea

Islands klart beste fotballspiller. Leverer for et Swansea som sliter, har høy andel av direkteinvolveringer i lagets mål. Faktisk tidvis brukt som toppspiss av Bob Bradley nå i høst, men er nok best i en mer offensiv midtbanerolle, når han kan utnytte sitt følsomme og brutale tilslag i foten.

Emil Forsberg (25) – Sverige/RB Leipzig

Tok «omveien» til Bundesliga gjennom å signere for omstridte RB Leipzig da de var på nivå to. Åge Hareides gamle dribleving og nøkkelspiller i Malmö har tatt det tyske toppnivået umiddelbart og vært blant de to-tre aller beste hos overraskelseslaget i Bundesliga denne høsten. Kom til EM med forventninger, men greide ikke innfri.

Zlatan Ibrahimovic (35) – Sverige/PSG/Manchester United

Reiste fra PSG i sommer etter å ha avsluttet sin beste sesong der noensinne. Har fortsatt i Manchester United som førstevalg og toppscorer – og bevist for det som måtte være igjen av tvilere at heller ikke Premier League kan kontrollere Zlatans kvaliteter. Kanskje mest imponerende: Fysikken. 35 år og knapt skadet i år, spenstig som en 20-åring og atletisk som en kampsportutøver. Klarte ikke løfte Sverige i EM og takket for seg på landslaget.

Artikkelen fortsetter under bildet!

FRONTFIGUREN: Svenske Lars Lagerbäck tar imot hyllesten fra islandske fans etter returen til Island etter EM-sluttspillet. Foto: Brynjar Gunnarsson , AP

Trener: Lars Lagerbäck (68), Island

Det var stort nok da han tok øynasjonen til sitt første internasjonale mesterskap på blant annet Nederlands bekostning. Det viste seg å være et eventyr med flere kapitler. Gikk videre fra sin EM-gruppe uten å tape og 2-1-seieren over England i 8-delsfinalen sendte sagalandet fra konseptene og Roy Hodgson ut av sin jobb. Ga seg med et smil – tross 2-5 mot EM-arrangør Frankrike i en kvartfinale der de var sjanseløse.

Assistent: Ståle Solbakken (48), FC København

Nordmannen har bygd et nytt mesterlag i Danmark på bunnsolid soneforsvar, systemlojale midtbanespillere og angripere, mye fysikk og litt finesse. Uslåelig i dansk Superliga og gikk nesten videre til Champions Leagues 8-delsfinale. Én scoring i de målløse hjemmekampene mot enten Leicester eller Porto var det eneste som manglet.

Benken:

Rune Almenning Jarstein (32) – Norge/Hertha Berlin

Riza Durmisi (22) – Danmark/Real Betis

Andreas Christensen (20) – Danmark/Borussia Mönchengladbach

Lasse Schøne (30) – Danmark/Ajax

Birkir Bjarnason (29) – Island/Basel

Nicolai Jørgensen (25) – Danmark/Feyenoord