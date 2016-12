Trenerkollega raser mot Solbakken

Randers-assistent Thomas Thomasberg raser mot FCK-trener Ståle Solbakken etter kommentarer rettet mot synet hans i kjølvannet av lørdagens superligakamp.

Solbakken sa følgende om Thomasberg, som han spilte med på slutten av 1990-tallet i AaB, etter FCKs 1-0-seier lørdag kveld: – Jeg tror ikke Thomasberg så banen. Han var uenig i samtlige avgjørelser fra første minutt. Jeg kan forstå at deres hovedtrener (Olafur Kristjansson) ble påvirket.

– Jeg har jo spilt med Thomasberg i Aalborg. Han slo en del feilpasninger, og det kan jo være på grunn av synet, sa Solbakken.

Søndag tok Thomas Thomasberg, som bruker briller, til motmæle på Facebook.

– Godt man ikke synker så dypt. Det er utrolig at Ståle har behov for å heve seg selv over alle oss andre. Respekt for spillere, motstandere, kolleger og tidligere lagkamerater eksisterer åpenbart ikke i hans verden, sier Thomasberg.

– Heldigvis er jeg stolt over mine prestasjoner som spiller og trener og mine verdier som menneske. Mangel på klasse skal man lete lenge etter, mye på grunn av at Ståle oppsøkte kontakt under kampen og ikke fikk den. Han gjorde «brilletegn» over til meg på benken, legger han til.

Randers-assistenten er også utilfreds med FCK-forsvareren Mathias «Zanka» Jørgensen, som ifølge Thomasberg kom med nedlatende tilrop.

– Mangel på respekt har åpenbart smittet over på noen av Ståles spillere. (©NTB)