Tarik om Hellas-eventyret: – Har aldri opplevd noe lignende

Tarik Elyounoussi (29) avsluttet gullsesongen med en lekker volleyscoring. Det betyr mye for fotballgale grekere.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Fredrikstad er kanskje det nærmeste man kommer, ler Elyounoussi til VG.

Innbyggerne i Athen puster og ånder for laget sitt. Søndag skal den røde og hvite delen i Pireus feire sitt syvende seriemesterskap på rad – deres 19. av 21 mulige siden 1996.

Forhåpentligvis kan Elyounoussi og co. feire «The Double». Lørdag avsluttes nemlig sesongen med cupfinale mot rivalen PAOK i den fotballgale byen.

– De er voldsomt engasjerte og det er sinnssyk stemning når vi spiller kamper. Vi snakket med noen supportere og de sier at Olympiakos går foran barna og familien. Fotballen og Olympiakos betyr veldig mye, forteller nordmannen.

Champions League er drømmen

Tarik Elyounoussi har fylt 29 år og føler seg i bedre forfatning enn noensinne. Mens nordmannen slet med spilletid i tyske Hoffenheim, har han vært fast inventar i Olympiakos og scoret fire mål i serien denne sesongen.

29-åringen kom også på scoringslisten i byderbyet mot Panathinaikos.

– Det har vært en interessant sesong. De store kampene hjemme mot Panathinaikos og PAOK er noe av det kuleste jeg har vært med på. Det var veldig gøy å møte Besiktas. Stemningen i Istanbul var veldig morsom, sier Elyounoussi.

Seriemesterskapet betyr også at Tarik Elyounoussi og Olympiakos er klare for Champions League-kvalifisering. Elyounoussi har kontrakt til 2019, men erkjenner at ting kan skje raskt i fotball.

– Vi tar en evaluering etter sesongen og tenker på hva vi gjør videre. Jeg forholder meg til kontrakten jeg har i Olympiakos. Jeg trives veldig godt her og håper å spille og nå lengst mulig i Champions League. Ting kan skje veldig fort når det skjer, og man vet aldri når det skjer, sier han.

Troen på Lagerbäck-prosjektet

Elyounoussi fikk også tillit fra start i bortetapet for Nord-Irland på Windsor Park i mars.

Tapet betyr at Norge etter all sannsynlighet kan se langt etter VM-spill i 2018, men den marokkansk-fødte gutten fra Fredrikstad spår at Norge vil få sving på sakene over tid.

– Det har ikke gått som vi håpet, men det blir veldig spennende med Lagerbäck. Jeg har veldig tro på det han kommer med. Det er ikke bare å knipse og få det til, men på sikt vil det bli veldig bra, sier han.

– Han er veldig tydelig på hva han vil. Det er ikke så ulikt det Drillo holdt på med. Det er defensiv struktur og effektiv fotball i lengderetning. Det er sånn fotball jeg liker og som passer meg utmerket, sier Elyounoussi.

29-åringen påpeker at han nå er blant de mest rutinerte spillerne på laget, og håper han kan være en viktig brikke i årene som kommer.

– Det er alltid en stor ære å representere Norge. Nå har vi muligheten til å spille inn ideene og se fremover. Mange av unggutta er vant til ballbesittende fotball, og Nord-Irland-samlingen gikk veldig fort. Det var veldig mye på en gang, så vi må bruke tiden fremover godt, sier Elyounoussi.