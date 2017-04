Tallene som knuser myten: Ingen fordel å avslutte på hjemmebane

En av fotballens fremste myter kan legges død – statistikken viser at det ikke er noen fordel å avslutte foran egne fans.

– Det vil nok overraske mange, sier Viasat-ekspert Petter Veland til VG.

Det er ingen hemmelighet at Veland er en beundrer av spansk fotball, og naturligvis dermed håper at Celta Vigo skal kunne imponere i Europa League.

Veland, som er en svoren tilhenger av spansk fotball, satt i VGs studio under fredagens trekning og håpet at Celta Vigo skulle avslutte på bortebane,

– Vi er lært opp til at det er en fordel å avslutte på hjemmebane, men så viser tallene at det kanskje ikke er det likevel.

De fleste semifinalevinnerne avslutter borte

I åttedelsfinalen er det en klar overvekt av at lagene som starter på bortebane og avslutter hjemme går videre til kvartfinalen. Siden 2003/04-sesongen har hele 73 prosent av lagene som har avansert fra åttedelsfinalen startet hjemme.

Dette skyldes i stor grad at gruppevinnerne blir seedet og dermed spiller første kamp på bortebane. Denne sesongen gikk seks av åtte gruppevinnere videre til kvartfinalen. Unntakene var storlagene Real Madrid og Bayern München.

– Når det er seeding og ikke ren trekning er ikke det så veldig overraskende, sier Veland.

I kvartfinalen faller imidlertid tallet betraktelig. Siden Champions League begynte med hjemme- og borteoppgjør i kvartfinalene i 1994/95 har 57 prosent av lagene avsluttet på hjemmebane.

I semifinalene er det imidlertid annerledes. Kun 41 prosent av lagene som har avsluttet på hjemmebane har kommet seg til finalen.

– Det viser bare at de beste behersker både hjemme- og bortebane, kommenterer Champions League-kommentator Roar Stokke til VG.

Fordel med 120 minutter på hjemmebane?

I utgangspunktet skal lagene spille 90 minutter på hver bane. Men med risikoen for at det blir ekstraomganger i returoppgjøret kommer en ny faktor inn i bildet.

– Spørsmålet er om det er størst fordel å spille 30 minutter ekstra på hjemmebane eller få 30 minutter ekstra til å score et viktig bortemål. Sannsynligvis utlikner disse faktorene hverandre, sier Petter Veland.

Fotballeksperten påpeker også at det kan være ulikt for lag som er ekstra gode hjemme eller ikke. Et godt hjemmelag vil nyte godt av 30 minutter ekstra hjemme, mener Veland.

– Hvis vi bruker Celta Vigo som eksempel så har de vært veldig gode hjemme i serien. Men i Europa League så tapte de hjemme for Shakhtar og spilte uavgjort mot Krasnodar, før de vant på bortebane, sier Veland.

Denne gangen er det Atlético Madrid og Juventus som avslutter hjemme i Champions League. Roar Stokke tror at det vil spille liten rolle hvem som starter hjemme også denne gangen.

– De to i Madrid kjenner hverandre så godt etter utallige møter og er begge sterke nok til å vinne borte.

Denne mangeårige Viasat-kommentatoren tror riktignok at det vil bli tøffere for Monaco.

– Uerfarne Monaco har vært uredde og bekymringsløse til nå. Juventus er et av Europas beste hjemmelag og blir en fysisk blytung utfordring. Monegaskernes mulighet ligger i en optimal hjemmekamp. De bør lede dette før returen, mener Stokke.