(Start - Haugesund 1-0) Start hadde ikke vunnet en fotballkamp på 449 dager i Tippeligaen. Innbytter Lasse Sigurdsen (19) brukte kun 52 sekunder på å snu den dystre statistikken.

4. juli 2015 har stått igjen som en bitter dato for Start-fans. Det var sist gang sørlendingene tok tre poeng i Tippeligaen. Ved hjelp av en strålende Kristoffer Ajer ble Stabæk beseiret 4-1 på hjemmebane.

0 IK Start 0 Haugesund

Siden har det bare vært sorgen for Start. Hele høstsesongen i fjor og årets sesong har passert uten at det har blitt seier. Kun et mirakel kan hindre at klubben rykker ned.

Syv minutter før slutt fikk endelig Start hjelp av en 19 år gammel innbytter. Lasse Sigurdsen kom inn etter 82 minutter for Dennis Antwi, som brant en gigantisk sjanse for sørlendingene like før. Innbytteren brukte kun 52 sekunder på å stange inn et innlegg fra Espen Børufsen i mål. Ungguttens første mål for klubben er et han sent kommer til å glemme.

– Det er fantastisk. Det er livet, smiler Kristiansands nye fotballhelt til TV 2 fra øre til øre i intervjusonen.

– Jeg satt lenge på benken uten å få beskjed. Så får jeg beskjed om at jeg skal inn og første touchen går i mål, fortsatte matchvinneren.

Starts rekke Start siden seieren mot Stabæk på Sør Arena (4-1) 4. juli 2015: 12.07.15: Tromsø (b) 1-2 24.07.15: Viking (h) 0-3 02.08.15: Aalesund (b) 0-2 09.08.15: Bodø/Glimt (b) 1-5 16.08.15: Odd (h) 0-4 23.08.15: Strømsgodset (b) 1-2 30.08.15: Haugesund (h) 1-3 13.09.15: Sarpsborg 08 (b) 1-3 19.09.15: Lillestrøm (h) 0-0 25.09.15: Vålerenga (b) 1-1 04.10.15: Rosenborg (h) 0-4 17.10.15: Sandefjord (b) 1-4 23.10.15: Mjøndalen (h) 1-1 01.11.15: Stabæk (b) 2-3 08.11.15: Molde (h) 0-3 2016-sesongen 13.03.16: Lillestrøm (h) 1-1 18.03.16: Tromsø (h) 0-0 02.04.16: Viking (h) 0-1 10.04.16: Molde (h) 1-1 17.04.16: Odd (b) 0-3 21.04.16: Sarpsborg 08 (h) 1-4 24.04.16: Vålerenga (b) 0-2 01.05.16: Strømsgodset (h) 2-2 07.05.16: Brann (b) 0-1 12.05.16: Rosenborg (h) 0-2 16.05.16: Aalesund (b) 1-1 22.05.16: Sogndal (b) 2-2 29.05.16: Stabæk (h) 0-5 02.07.16: Haugesund (b) 1-2 08.07.16: Bodø/Glimt (h) 1-4 17.07.16: Molde (b) 2-2 24.07.16: Vålerenga (h) 2-4 29.07.16: Sarpsborg 08 (b) 0-1 07.08.16: Odd (h) 1-2 14.08.16: Strømsgodset (b) 1-1 21.08.16: Sogndal (h) 1-1 28.08.16: Bodø/Glimt (b) 0-2 09.09.16: Aalesund (h) 1-4 18.09.16: Rosenborg (b) 0-2 25.09.16 Haugesund (h) 1-0 Totalt 40 kamper. 1 seirer. 12 uavgjorte. 27 tap. Målforskjell: 29-90 Poeng: 15

– Når vi endelig klarer å vinne så er det veldig bra. Men nå skal jeg inn å juble sammen med resten av Start. Jeg må inn å være med gutta på jubelen, sa Start-trener Steinar Pedersen kjapt til TV 2 før han naturlig nok forsvant inn i garderoben for å feire.

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt

– Kom en tåre i øyekroken

Haugesund-fansen følte nok at de burde fått med seg minst ett poeng fra Sør Arena. Andrea Lobertos menn skapte sjanse på sjanse mot tamme Start-spillere, men en god Håkon Opdal i mål tok det gjestene hadde å komme med.

Shuaibu Ibrahim fikk kampens første mulighet etter syv minutter. Vertene fra Haugesund satte fart i lengderetningen og sendte Ibrahim gjennom på en kontring. Alene med Opdal siktet nigerianeren på nærmeste stolpe, men Start-keeperen kastet ut en fot og stoppet skuddet.

Starts meget rutinerte sisteskanse ble kåret til banens beste av VG og sa til TV 2 at han ble rørt da Sigurdsen satte inn ledermålet åtte minutter før slutt.

– Når han satte inn målet på slutten så kom det en liten tåre i øyekroken. Så sterkt var det, sa Opdal til TV 2 etter kampen.

Etter 69 minutter kom sørlendingenes første sjanse. Lars Jørgen Salvesen fant Tapio Heikkilä i boksen, men headingen fra finnen ble stoppet av en strålende redning fra Per Kristian Bråtveit på streken. Det ga hjemmelaget et håp om å kunne «rane» med seg alle tre poengene.

– Dette er flaut. Jeg er rasende. Vi må score mål og vi kan ikke tape mot Start, sier Haugesund-kaptein William Ekong til TV 2.

Fikk du med deg? Dette kunne ødelagt karrieren til Start-kapteinen

Gigantisk miss

Den sjansen fikk de også fem minutter senere. Antwi fosset fremover på en kontring og rundet Bråtveit i Haugesund-målet. Hele Sør Arena holdt pusten i det Antwi skulle sette ballen i mål, men på mirakuløst vis traff spissen William Ekong på streken, i stolpen og ut.

– Skal det aldri gå?! Skal de aldri få tre poeng? brøt TV 2s kommentator Jørn Sundby ut på lufta etter missen.

Snaue ti minutter senere var Starts første seier i år et faktum.

– Vi gjør en god førsteomgang og vi skaper nok sjanser til å score, men vi er dessverre ikke effektive nok. De fikk et par sjanser som de burde scoret på før de gjorde det. Vi hadde også et par muligheter etter scoringen, men ballen ville ikke over mål, sa Haugesund-trener Loberto til TV 2.

PS: Tapet betyr at Haugesund forblir på fjerdeplass med 40 poeng. Starts første seier i år gjør at klubben nå har 12 poeng, men er likevel 12 poeng bak Stabæk på kvalifiseringsplass.

Den utrolige rekken: 57 timer fotball uten seier for Start