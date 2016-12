Solskjær: Forren ferdig i Molde

Ifølge Molde-trener Ole Gunnar Solskjær har Vegard Forren spilt sin siste kamp i Molde-drakten, skriver Romsdals Budstikke.

– Jeg har ikke deltatt i selve forhandlingene, men jeg opplever at avstanden er for stor mellom tilbud og krav. Slik det ser ut nå kan vi ikke strekke oss så langt som Vegard vil, sier Solskjær til Rbnett.

Mandag ble det klart at klubben har sikret seg Sonni Nattestad (22). Spilleren fra Færøyene er i likhet med Forren også midtstopper.

Bakgrunn: Forren på vei bort fra Molde

Forren er såkalt Bosman-spiller og har tidligere takket nei til et tilbud fra Molde. Han ønsker en femårsavtale med høy sign-on-fee, mens klubben har tilbudt 28-åringen en treårskontrakt med en mindre lønnsforhøyelse.

Rosenborg skal fortsatt være interessert i midtstopperen. Han skal også ha et tilbud fra en tyrkisk toppklubb.

Husker du denne? Molde hentet Forren tilbake fra Southampton

Høye krav



– Molde har kommet med et tilbud som per dags dato ikke er godt nok for at jeg kan signere en ny. Så nå ser jeg på andre muligheter, så klart. Jeg håper først og fremst på en klubb ute i Europa, sier Vegard Forren til VG.

Tidligere i høst signalisterte Vålerenga at de var interesserte i å hente midtstopperen. Men VIF fant ut at de ikke var i stand til å tillfredstille Forrens lønnskrav, og en overgang til hovedstadsklubben ble dermed aldri noe av.

Selv om Forren først og fremst ønsker seg et nytt eventyr i utlandet, er Rosenborg også en klubb som er aktuell, og selv om Forren i Rosenborg-drakt er en tanke som får de fleste Molde-supportere til å grøsse, utelukker ikke hovedpersonen at det kan skje.

Les også: Rosenborgs ønskeliste foran 2017-sesongen

- Jeg har sagt tidligere at jeg ikke skal avskrive noe som helst hvis Molde ikke er villig til å tilby meg den pakka jeg føler jeg fortjener. Da må jeg se på et hvert alternativ. Og da er det kanskje naturlig at det kun er Rosenborg som er aktuelle i Norge, sa Forren til VG i november.