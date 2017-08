Professor: Derfor har overgangssummene tatt helt av

Neymar (25) er på vei til Paris SG fra Barcelona for en prislapp på 2,2 milliarder kroner. Tidenes klart dyreste overgang.

– Grunnen til at de astronomiske summene er høyere enn noen gang har mye å gjøre med TV-avtalen i Premier League. Det er en logisk forklaring. I England bruker de jo mye mer penger enn i de andre store ligaene til sammen, sier Harry Arne Solberg, professor ved NTNU, med kjennskap til økonomi og sport.

Men det er i Frankrike prisene stiger helt til værs for øyeblikket.

Onsdag formiddag gjorde Barcelona det klart at Neymar vil forlate dem. PSG utnytter seg av utkjøpsklausulen til brasilianeren på 2,2 milliarder kroner.

– Syk verden



De dyreste overgangene i pund: 1. Paul Pogba (2016) Juventus til Manchester United, £89m 2. Gareth Bale (2013) Tottenham til Real Madrid, £85.3m 3. Cristiano Ronaldo (2009) Man Utd til Real Madrid, £83.7m 4. Gonzalo Higuaín (2016) Napoli til Juventus, £75.3m 5. Romelu Lukaku (2017) Everton til Manchester United, £75.3m 6. Luis Suárez (2014) Liverpool til Barcelona, £75m 7. Neymar (2013) Santos til Barcelona, £71.5m 8. Álvaro Morata (2017) Real Madrid til Chelsea, £70.9m 9. James Rodríguez (2014) Monaco til Real Madrid, £63m 10. Oscar (2017) Chelsea til Shanghai SPIG, £60m Kilde: Totalsportek.

Overgangen vil gjøre at fire av de syv dyreste overgangene noen gang har skjedd de to siste vinduene – foreløpig.

– Det er en syk verden. Det er ikke tvil om det. Neymar til 2,2 milliarder kroner. Det er helt vanvittig. PSG med de arabiske eierne virker å ha endeløs med penger. Det er ingen grense. Deres vanvittige formuer gjør at fotballklubbene blir en slags hobby, sier Solberg, og trekker paralleller med Chelsea og Roman Abramovitsj.

Gianluigi Buffon, Juventus-keeper og kaptein for Italia, gikk til Torino-klubben fra Parma i 2001 for 325 millioner kroner. Det gjør han fortsatt til verdens dyreste keeper, men Neymar-summen har han reagert på.

– Det virker falskt. Jeg kan ikke forstå parameterne for å sette verdien på en spiller lengre. Det virker tilfeldig alt sammen, og er i hendene til dem med mest penger, sa Buffon ifølge ESPN.

– Propagandaseier for Qatar



Prisen for Neymar er det dobbelte omtrent av det Paul Pogba gikk til Manchester United fra Juventus for i fjor, som da ble tidenes klart dyreste.

– I klubber som PSG hvor det er investorer går sponsingen som gaver. De krever ikke noe tilbake når de spytter noe inn, men de trenger ikke for har ikke behov for å tjene penger på det.

VM: Hamad bin Khalifa Al-Thani fra 2010 da Qatar fikk tildelt fotball-VM av FIFA og daværende FIFA-president Joseph Blatter. Foto: Michael Probst , AP

PSG er eid av Qatar Sport Investment, som eies igjen av myndighetene i Qatar og deres olympiske komité. Bakmannen for alt er emiren av Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Aftonbladet-kommentator Johanna Franden kaller det en propagandaseier for Qatar.

– Qatar, som skal arrangere VM i 2022, har et desperat behov for gode nyheter. Neymar blir en propagandaseier og, ifølge rapporter, Qatars posterboy for verdensmesterskapet, skriver Franden.

– Fotballen har aldri vært lengre fra folket, legger hun til senere.

– Fordel for de beste



Ifølge Transfermarkt har Premier League-klubbene brukt hele 9,6 milliarder kroner på overganger til nå i sommer, med 29 dager igjen av markedet. Dermed er de i rute til å overgå de 15,5 milliardene i kroner som ble brukt i fjor.

– Det som skjer nå i europeisk fotball er at de fem store ligaene stadig blir større, til viss grad på bekostning av de små. Det har å gjøre med kostnadsstrukturen for å overføre tv-signaler. Overføringskostnadene er nesten null kroner for det er så lett å få takk i satellitt. Det er det samme som mobilprisene, sier Solberg og fortsetter:

– Det er en stor fordel for dem som har best produkter. Det er bare 24 timer i døgnet, og mye går på betal-TV. Det er grenser for hvor mye man vil betale for ulike tilbud, og da vinner de beste.

PROFESSOR: Harry Arne Solberg, ved Handelshøyskolen i Trondheim. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

Italienske AC Milan og Inter Milan har blitt kjøpt opp av eiere fra Kina det siste året, og bruker store summer for å komme seg på det nivået de var for noen år siden.

– Tror du det blir flere slike eiere i toppklubber med tiden?

– Ja, det kan nok hende. Milano-lagene har hatt store underskudd, og da kan det være lettere å få kjøpt. Det handler også litt om internasjonale økonomi. Kina har hatt veldig bra økonomi og de kjøper ting over alt i verden. Det vil også være attraktivt å kjøpe fotballklubber, svarer Solberg.

Mourinho den største forbrukeren



Pep Guardiola og Manchester City er foreløpig den klubben som har brukt mest penger denne sommeren, totalt rundt 1,9 milliarder kroner.

– Jeg ville gjerne betalt mindre, men markedet er som det er, forklarte Guardiola ifølge Independent sist uke.

Spanjolen er ifølge Transfermarkt sin oversikt den manageren som har brukt nest mest penger på overganger siden 2010 med 789 millioner euro drøyt. Kun slått av sin erkerival José Mourinho som skal ha brukt 887 millioner euro.

Bak dem følger Carlo Ancelotti (768 millioner euro), Massimiliano Allegri (684 millioner euro), Roberto Mancini (563 millioner euro), Manuel Pellegrini (563 millioner euro), Antonio Conte (511 millioner euro), Arsène Wenger (505 millioner euro).