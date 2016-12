Premier League-klubber i overgrepsskandale

Metropolitan Police har satt igang en større etterforskning for å undersøke overgrepsanklager mot fotballklubber i London.

Den siste tiden har England blitt rystet av en rekke avsløringer om seksuelle overgrep mot barn- og unge i fotballmiljøet.

Den 8. desember bekreftet Metropolitan Police Service at de hadde satt igang en etterforskning etter anklagelser om seksuelt overgrep i ulike fotballklubber i London. Politiet har også gjort det klart at det er ikke snakk om nylige hendelser.

Det skal være snakk om 106 anklager mot 30 klubber basert i London. Disse klubbene fordeler seg på fire Premier League-klubber, to i Championship, tre i League One og League Two, og 21 klubber som er enten utenfor ligasystemet eller amatørklubber.

– Vi tar disse anklagene svært seriøst, og vi vil jobbe gjennom informasjon vi får tak i, sier Ivan Balhatchet, politiinspektør i avdelingen for seksualforbrytelser, utpressing og barnemishandling.

Metropolitan Police vil ikke gi noen kommentar mens saken er under etterforskning, og vil heller ikke oppgi noen informasjon om hvilke klubber som er involvert, og hvor mange anklager de involverte klubbene skal ha fått.

Fotballforbundene tar grep



Tirsdag kveld opplyste det skotske fotballforbundet at også de vil starte sin egen etterforskning for å avdekke lignende forhold i skotsk fotball.

Her understreket de at det er politiet som har myndighet når det kommer til slike lovbrudd, men at de vil bistå så langt det lar seg gjøre. Også det engelske FA, og deres liga, Premier League har uttalt seg.

– Premier League er veldig bekymret av disse anklagene om overgrep, og gir vår sympati og støtte til de modige som tør å stå fram med sin historie, het det i en pressemelding fra Premier League.

Tidligere Premier League-spiller Paul Stewart spilte i sin tid i blant annet Blackpool, Tottenham og Liverpool, og fortalte Sky News at han ble utsatt for seksuelle overgrep av en trener som barn.

– Når det skjedde tenkte jeg at jeg måtte bare tolerere det slik at han ikke skulle ødelegge drømmen min om å bli profesjonell fotballspiller, sa Stewart.

Stewart, som nå er 52 år gammel, sier at disse overgrepene hadde en varig effekt på livet og karrieren hans.

– Jeg ble avhengig av narkotika og klarte ikke å vise kjærlighet eller omsorg til barna mine eller kona mi, fortalte han.

Saken oppdateres.