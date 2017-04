Poengkongen «Moi» følges tett etter brennhet vårsesong

(Luzern - Basel 1-2) Mohamed Elyounoussi (22) leverte nok en assist da Basel sikret seriemesterskapet. Nå er han blant de heteste salgsobjektene i sommer.

– Det var selvfølgelig deilig. Det var målet vårt i år. Nå er vi direkte kvalifisert til Champions League neste år, og det var ekstra stort for klubben siden vi fikk vårt tjuende seriegull og to stjerner på logoen, sier Elyounoussi til VG dagen etter at seriemesterskapet var i boks.

Sarpingen leverte nok en målgivende pasning, og er dermed oppe i ni scoringer og elleve målgivende pasninger i serien denne sesongen.

Det gjør «Moi» til den spilleren som har sanket flest målpoeng i serien denne sesongen. Det kan potensielt føre til at nordmannens opphold i Basel blir kortere enn ventet.

Lanseres som hett salgsobjekt

Elyounoussi ble av den sveitsiske avisen Blick kåret til banens beste spiller da Basel sikret seriegullet. Den tyskspråklige avisen har tidligere lansert Elyounoussi som et av Basels heteste salgsobjekter denne sommeren.

I slutten av februar skrev ESPN at Leicester fornyet interessen de hadde for Elyounoussi i vintervinduet, og etter det VG erfarer skal flere tyske klubber ha vært til stede på St. Jakob-Park for å følge nordmannen denne sesongen.

– Jeg fikk med meg i avisa her om dagen at jeg er blant de som er attraktive hos andre klubber. Det er ikke noe jeg tenker på nå, så får ting bare komme etter hvert, sier Elyounoussi om ryktene.

Lagerbäck gikk helt i surr:

Avisen Blick har også gitt nordmannens sesong terningkast fem. Elyounoussi har fått spilletid hele sesongen, men jul har 22-åringen blitt stadig bedre.

– Nordmannen har spilt en stor rolle i andre halvdel av sesongen etter at Bjarnason dro. Populær mann, skriver Blick.

– Jeg har tatt ekstra godt vare på sjansen etter han dro, og har spilt alt og levert i nesten alle kamper. Jeg føler det har gått veldig bra etter jul, sier «Moi».

– I Norge kan man være talent til man er 26 år

Mohamed Elyounoussi ble hentet til Basel fra Molde sommeren 2016. Nordmannen signerte en fireårskontrakt med den sveitsiske klubben, og har dermed tre år igjen av kontrakten med Basel. Han stresser ikke med å komme seg videre.

– Jeg trives veldig godt både i klubben og ikke minst i byen. Hvis jeg blir her får jeg med meg et nytt år med Champions League også, sier Elyounoussi.

Les også: Dæhli føler seg bedre enn noensinne

Hjemme i Norge har Elyounoussi lenge blitt omtalt som et av landets største talenter. I år fyller han imidlertid 23 år, og selv mener han at det er på tide å omtale han som en etablert spiller.

– Jeg ser ikke på meg selv som ung spiller lenger. Jeg har spilt seniorfotball siden jeg var 15 år og ser på meg selv mer som en normal eller rutinert spiller nå. I Norge kan man være talent til man er 26 år, ler «Moi».