Per-Egil Flo klar for Slavia Praha

Nordmannen har signert en kontrakt som binder han til den tsjekkiske klubben i 2,5 år.

Det bekrefter Slavia Praha på sin hjemmeside.

Kontrakten med Molde løper ut ved årsskiftet, og 27-åringen har denne vinteren gjort det klart at han ønsker å prøve seg i utlandet.

– Slavia er en stor klubb med en stor historie, og selv om jeg hadde andre tilbud, valgte jeg Slavia, sier Flo til klubbens hjemmeside.

Venstrebacken gjennomførte den medisinske testen onsdag, skriver Sparta Praha på sine sider.

– Vi er glade for at Per Egil Flo er blitt en del av laget vårt. Vi mener vi har valgt en venstreback av aller høyeste kvalitet, sier toppsjef i Slavia Praha, Martin Krob.

Slavia Praha ligger på andreplass i den tsjekkiske ligaen med 16 runder unnagjort. I fjor endte laget på femteplass.

Flos karriere skjøt fart da han signerte for Sogndal i 2006, og etter flere gode sesonger ble han snappet opp av den nybakte seriemesteren Molde i 2013. Siden har det blitt 32 kamper i Molde-drakten og fire på det norske landslaget.