Norge fikk bare 2-2 etter omdiskutert straffe

(Nederland-Norge 2-2) Erland Johnsens 17-gutter kriget Nederland ut av stilen – men har små sjanser til å gå videre i EM etter en omdiskutert dommeravgjørelse på overtid.

Den kypriotiske dommeren Dimitrios Massias pekte på krittmerket tre minutter på overtid. Aschraf El Bouchataoui satte straffesparket i mål til 2-2.

Med 1-3 for England i den første kampen er Norge dermed ille ute i kampen om å nå kvartfinalen. Med seier hadde muligheten vært god for å gå videre. Nå er Norge avhengig av hjelp fra England for å kunne spille kvartfinale.

– Nederland blir reddet av dommeren, sa Eurosport-kommentatoren Lars Martin Andresen på direkten.

LANDSLAGSTRENER: Erland Johnsen. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

– Han snubler i egne bein, sa Andresen, mens de norske spillerne tok seg til hodet i fortvilelse.

– Det som er gøy, er at vi er med helt inn. Den neste kampen har betydning, og det er veldig gøy for oss som er i vårt første sluttspill. Uavgjort mot Nederland er ikke krise, sier Erland Johnsen til fotball.no.

Nederland ledet oppskriftsmessig ved pause, men Norge kom tilbake og snudde kampen i løpet av seks minutter.

Først ble det 1-1 ved Sarpsborg-spilleren Jørgen Strand Larsen. Det var Edvard Sandvik Tagseth som spilte fram innbytter Erik Botheim. Han ble meid ned av Nederlands keeper, men klarte å flikke ballen videre til Larsen, som satte ballen enkelt i mål.

Det var en gedigen feilvurdering av Nederlands målmann Jasper Schendelaar. Den utnyttet Norge.

Samme Erik Botheim var nest sist på 2-1-målet. Han spilte flott fram Branns Halldor Østervold Stenevik, som satte ballen forbi målvakt Jasper Schendelaar og i nettet.

– Vi må slå Nederland. De er ikke på høyde med England, så det bør være realistisk, sa Erland Johnsen etter 3-1-tapet for England i innledningskampen.

Det lyktes nesten...

Den siste motstanderen for Norge er Ukraina, som tapte hele 4-0 for England søndag. Det er fire puljer med fire lag i hver. Ukraina-matchen er onsdag.

Norges lag mot Nederland: Mads Christiansen - Fabian Rimestad, Erik Tobias Sandberg, Colin Rösler, Emil Kalsaas - Mikael Ugland (Jørgen Strand Larsen inn etter 30), Johan Hove, Håkon Evjen (Anders Myking Waagan inn etter 64)- Halldor Stenevik, Erling Braut Håland (Erik Botheim inn etter 40), Edvard Sandvik Tagseth.

PS: I en tidligere utgave skrev VG at Norge var 100 prosent ute av EM. Men det riktige er at Norge kan gå videre til kvartfinalen om resultatene går Norges vei i de siste puljekampene.