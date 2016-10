Møller Dæhli: - Nærmer meg den spilleren jeg var

DRAMMEN (VG) 21 år gamle Mats Møller Dæhli nærmer seg gamle høyder og håper på snarlig Bundesliga-comeback. Men først skal Kasakhstan beseires - og U21-EM-playoff sikres.

Litt under fem timer før Norges A-landslag skal til dyst på Ullevaal stadion mot lilleputt San Marino tirsdag, er det duket for det som kan se ut som en betydelig viktigere kamp for et norsk herrelandslag i fotball.

For der A-landslagets VM-sjanser ser særdeles små ut selv om kvaliken bare er to runder gammel, spiller U21-landslaget en helt avgjørende kamp på bortebane mot Kasakhstan.

Toertabellen 1. plass: Østerrike (gruppe 7), kan ende på 19 poeng. 2. plass: Serbia (gruppe 2), kan ende på 17 poeng. 3. plass: Spania (gruppe 6), 17 poeng. 4. plass: Norge (gruppe 9), kan ende på 16 poeng. --- 5. plass: Belgia (gruppe 1), kan ende på 15 poeng. 6. plass: Israel (gruppe 4), 15 poeng. 7. plass: Makedonia (gruppe 3), kan ende på 15 poeng. 8. plass: Nederland (gruppe 8), kan ende på 14 poeng. 9. plass: Romania (gruppe 5), kan ende på 13 poeng. ** De fire beste toerne går til playoff. Der går to videre til EM-sluttspillet i Polen neste sommer. ** Antall poeng er beregnet på bakgrunn av at lagene som ligger på både første og andreplass nå vinner sine siste kamper.

Vinner Norge slik de gjorde på eget gress (2-1), sikrer Leif Gunnar Smerud og hans gutter seg en plass i EM-playoffen som en av de fire beste toerne. Blir det poengtap mot et Kasakhstan-lag som ikke har noe å spille for, kan U21-gutta vinke farvel til EM i Polen neste sommer.

I en eventuell EM-playoff vil Norge møte en av de tre andre gruppetoerne over to kamper. Er U21-gutta best sammenlagt over de to kampene, er EM-billetten i boks.

– Jeg har så lyst til å spille EM med denne gjengen her. Det er en fantastisk gjeng med ydmyke gutter og gode fotballspillere. Vi har lyst til å bli gode, og vi har lyst til å være gode som et lag, sier Mats Møller Dæhli etter å ha slått Sveits i den første av to skjebnekamper forrige fredag.

– En tung periode



For to år siden var Freiburg-spilleren en viktig brikke på A-landslaget, men ett og et halvt år med skader, først et lengre på grunn av et dårlig kne og deretter et litt mindre på grunn av hjerenrystelse, gjorde at den offensive midtbanespilleren måtte sette karrieren på vent.

– Det merker jeg veldig. Jeg har bare trent i to måneder med laget, så det tar tid, sier Dæhli til VG, og beskriver skadeperioden som «ille».

– Det var en tung periode, men sånn er det. Man må bare «fighte» videre, legger han til.

– Nærmer meg den spilleren jeg var



Dæhli har, i motsetning til U21-lagkompis Martin Ødegaard (17), som virker å bli lånt ut i januar for å få spilletid på et høyere nivå, tenkt å bli værende i sin klubb. Han er fast bestemt på å spille seg inn på laget til Freiburg igjen.

– Jeg skal kjempe til jeg får sjansen, for jeg er veldig happy der. Det er en fin trener, en fin klubb og jeg har alle muligheter til å spille når jeg kommer i min beste form. Jeg er ikke helt der ennå, men jeg nærmer meg den spilleren jeg var, sier Dæhli.

Han fikk to Bundesliga-kamper for klubben for to sesonger siden før den omtalte kneskaden satte ham ut i lengre tid, og to kamper tidlig i forrige sesong før han måtte operere.

Denne sesongen har han overbevist for andrelaget og scoret tre mål på fire kamper. Som belønning for finspillet for Freiburgs nest beste, fikk han være med i A-troppen forrige Bundesliga-kamp, riktignok uten å få spilletid.

– Det betyr at han regner meg som god nok til å få et innhopp, og det er jeg veldig fornøyd med. Nå må jeg bare «fighte» på videre, sier Dæhli, og omtaler det nåværende opplegget som «en prosess for å komme i kampform».

– Det handler om sprut i beina og det å orke. Jeg kjenner meg veldig bra på trening nå, og også i perioder på kamp. Jeg storkoser meg så lenge jeg har krefter, sier Dæhli.

PS! Sverige ble mandag klare for U21-EM etter å ha slått det som var gruppeleder Kroatia i den siste kampen. Spania kapret andreplassen, med nok poeng til å sikre en playoff-plass.