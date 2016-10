Kronikk: Fra det behagelige til det krevende – Forbundsstyret i NFF må ta grep nå!

Norsk fotball må flytte massivt med ressurser ut i breddefotballen, skriver Rosenborgs styreleder Ivar Koteng i denne kronikken.

IVAR KOTENG, styreleder i Rosenborg

Verdier

Fotball er Norges klart største idrett. Det er et lederansvar å bygge gode holdninger og verdier. Fullstendig åpenhet er en verdi som er avgjørende for å få til trygghet og respekt. Trygghet må være på plass for at vi skal greie å utfordre hverandre på en effektiv måte. Respekt gir oss lyst til å dele kunnskap.

Norsk idrett har hatt noen saker det siste året, som vi skulle vært foruten. Disse sakene ville vi ikke hatt hvis vi hadde hatt åpenhet som en etterlevd verdi.

Les også: NFF: – Vi dyrker enerne rått

Styrearbeid i NFF og de andre forbundene

Styrer må styre. Styrerepresentanter i et forbund som NFF burde fungere som et styre i en stor bedrift eller som et styre i et idrettslag som har en administrasjon. I dag bruker president og visepresidenter betydelig tid på administrative arbeidsoppgaver. Hvis denne jobben blir mer lik en "normal styrejobb" vil nok utvalget av mulige styrerepresentanter være betydelig større. Mer avstand til administrasjonen vil være sunt. Presidentens lojalitet må ligge til styret og ikke til generalsekretæren.

Suksess for toppklubber og landslag

Rosenborg tror at «flest mulig blir best mulig» er viktig for norsk fotball. Det er når vi måler oss mot landslag og klubblag i Europa, vi måler temperaturen på norsk fotball.

For å få til dette må vi få på plass struktur, kompetanse, bruke ressursene på rett plass og jobbe hardt. Når det gjelder landslagene blir de først og fremst et resultat av utviklingen i våre toppklubber. Så fokuset i norsk fotball bør ligge på hvordan og hvor vi utvikler fotballspillere og trenere.

Utviklingen skjer i hovedsak ute i klubbene, godt støttet av kretsene.

Når det gjelder toppklubbene har jeg bare erfaringer fra Rosenborg.

Økonomien må være plass. Klubben må være slik innrettet at vi har kontroll på drift og likviditet. Uten økonomisk kontroll blir det ingen fokus på utvikling (utvikling betyr i denne sammenheng, bedre i dag enn i går). Likviditet og edruelige budsjettering burde være på plass, for å få lisens. Økonomien i klubbene har blitt bedre, men mye gjenstår.

Husker du? Koteng på fotballtinget: – Et spill som er oss uverdig

Å trene mer er gratis. Vi trener mye mer, og vi trener bedre nå. Skal vi igjen ta den posisjonen som vi hadde for 15 år siden, må vi ha en ambisjon om å trene best i verden!

Vi har også identifisert mye som kan forbedres til neste sesong og det meste er gratis. I tillegg må konservatismen og nysgjerrigheten utfordres.

RBK-LEDER: Ivar Koteng mener NFF-styret må ta grep nå. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Toppklubbenes ansvar

Rosenborg ønsker å ta et betydelig ansvar for å utvikle unge fotballspillere i vår region. Det tror vi skjer best gjennom å bidra med kompetanse og inspirasjon til breddeklubbene. Dette må foregå i samarbeid med fotballkretsen til de er ferdig med 10.klasse i grunnskolen. Toppklubbene må ta direkte ansvar for spillere fra 15 år og oppover. Flere av lagene i OBOS-ligaen og Eliteserien tar dette ansvaret, men vi må få en tydeligere struktur på arbeidet.

For de yngste barna er det ikke noe annet alternativ enn den norske modellen med foreldre som dugnads-trenere. Den mest effektive måten å få norsk fotball bedre på er etter vårt skjønn å trene foreldrene. Dette vil også løse samfunnsoppdraget bedre. Skolerte trenere (som trener foreldrene) vil igjen bli et betydelig bidrag i utvalget av trenere som i neste omgang kan trene norske topplag.

Forbundsstyrets ansvar

Norsk fotball må flytte massivt med ressurser ut i breddefotballen. Den jobben må starte nå. Styret i NFF må ta denne diskusjonen før neste årsbudsjett og før ny generalsekretær ansettes.