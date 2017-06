Henning Berg fikk sparken i ungarske Videoton

Henning Berg (47) er ferdig som trener i Ungarn etter bare én sesong.

Det er ingen god uke for Henning Berg. Forrige lørdag glapp ligagullet da Videoton tapte i seriefinalen. Nå er nordmannen ferdig som sjef i den klubben fra Székesfehérvár. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Det var skuffende med cupexiten og resultatene i ligaen, hvor vi var så nær. Jeg er uansett fornøyd med lagets utvikling, og at vi scoret flest mål og slapp inn færrest, noe som normalt skal holde til å vinne ligaen, sier Berg i en pressemelding.

Videoton var nødt til å slå Honved borte forrige lørdag, men tapte 0-1. Dermed røk lagets målsetning om å bli seriemester denne sesongen.

Fotballdirektøren i klubben, Zoltán Kovács, mener at klubben har hatt en skuffende sesong.

– 2016/17 var skuffende generelt. Vi ble slått ut av den ungarske cupen mot et lag fra tredjedivisjon i høst. Vi klarte heller ikke å vinne ligatittelen. Før sesongen mente vi at stallen var så god at det var naturlig å forvente et seriemesterskap, sier fotballdirektøren.

– Henning Berg var veldig ryddig i forhandlingene, og begge parter føler at dette er den beste løsningen, legger Kovács til.

