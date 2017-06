Gamleklubben frir til Cristiano Ronaldo etter overgangsrykter

Cristiano Ronaldo flørter med tanken om å forlate Spania etter anklagene om skattesnusk. Det har storklubbene fått med seg.

Real Madrid-stjernen kan være på vei vekk fra den spanske hovedstaden. Fredag kom nyheten om at portugiseren vurderer å forlate Madrid som følge av beskyldningene om skattesvindel.

– Cristiano Ronaldo vil forlate Spania, lød overskriften over hele førstesiden på den portugisiske avisen A Bola.

Dette har selvsagt storklubbene rundt om i Europa fått med seg. Cristiano Ronaldo fikk sitt gjennombrudd i Sporting Lisboa, før han ble hentet til England etter å ha herjet med Manchester United i en treningskamp.

Nå flørter den portugisiske klubben med Real Madrid-stjernen.

– Den store sønn vender hjem. Er du forsinket? skriver klubben på Twitter.

Ryktes til PSG

Det spørs nok imidlertid om Real Madrid-stjernen kommer til å returnere til Portugal med det første.

Sent fredag kveld meldte Daily Mail at 32-åringen kan være på vei til Paris. Den engelske avisen skriver at Ronaldos agent, Jorge Mendes, hadde hemmelige samtaler med PSG om portugiserens fremtid, kun timer før triumfen i Champions League-finalen.

Avisen melder at Mendes møtte PSG-president Nasser Al-Khelafi i Cardiff på Hilton Hotel på kampdagen, og at Paris Saint-Germain skal ha bedt Mendes om å holde de oppdatert på Ronaldos situasjon.

Det er ikke første gangen Ronaldo ryktes til PSG. Også for halvannet år siden ble han sterkt koblet til den franske hovedstaden. Den gang signerte han isteden ny kontrakt med Real Madrid, som strekker seg til sommeren 2021.

Manchester United følger med

Men det er ikke bare PSG som holder et øye med Cristiano Ronaldos situasjon. Ifølge The Guardian vurderer også Manchester United om de skal forsøke å hente tilbake stjernespilleren.

Cristiano Ronaldo har aldri lagt skjul på sine sterke følelser for gamleklubben. Det er også en kjent sak at agenten hans, Jorge Mendes, også er agenten til José Mourinho.

The Guardian skriver at Manchester United har de finansielle musklene til å hente Cristiano Ronaldo og at overgangen anses som en kommersiell drømmeovergang.

Med lønnen til Zlatan Ibrahimovic ute av bildet, og med Wayne Rooney muligens på vei ut dørene på Old Trafford, kan United være villige til å betale om lag 400 000 pund i uken for portugiseren, skriver den engelske avisen.

Cristiano Ronaldo skal i aksjon på Kazan Arena søndag klokken 17.00 når Portugal møter Mexico i Confederations Cup. Kampen vises på TV 2 Sportskanalen.