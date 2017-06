Foreslår drastiske regelendringer: Fotballkamper kan vare i 60 minutter

Sentre frispark til seg selv? Dømme mål hvis en spiller handser på streken? Dette er noen av forslagene til regelendringer i fotballen.

Mållinjeteknologi og videodømming er noen av nyinnføringene som har vært gjenstand for diskusjon de siste årene.

Nå skriver engelske The Times om mulige endringer som vil endre hele regelverket i fotballen.

Blant annet blir det foreslått å endre kamper fra 90 minutter til 60 minutter, hvor tiden stoppes hver gang ballen er ute av spill.

Et annet forslag er at det kan dømmes mål dersom en spiller handser på målstreken, slik for eksempel Luis Suárez gjorde i VM i 2010.

Her er alle forslagene til regelendringer:

• Spillere kan slå frispark til seg selv.

• Fjerne regelen om at ballen må forlate sekstenmeteren ved femmeter eller frispark i egen sekstenmeter.

• Frispark kan tas mens ballen ruller.

• Det skal dømmes mål dersom en spiller handser på mållinjen.

• Dommeren får kun blåse av kampen dersom ballen er ute av spill.

• Det blir dømt straffespark til motstanderen dersom keeperen plukker opp et tilbakespill med hendene.

• Ved straffebom blir det dømt femmeter, selv om keeperen redder eller ballen går utenfor.

• Kamptiden reduserers fra 90 minutter til 60 minutter. Dommeren stopper tiden hver gang ballen går ut av spill.

HANDS: Luis Suárez stoppet ballen med hendene i kvartfinalekampen mot Ghana i VM i 2010. Asamoah Gyan bommet på det påfølgende straffesparket, og Uruguay tok seg til semifinalen. Foto: Stephane de Sakutin , AFP

Det er en organisasjonen IFAB (International Football Association Board, som bestemmer spillereglene, som har lagt frem forslagene.

– Det er et radikalt dokument. Du kan si at det er en stille revolusjon for å gjøre fotballen bedre, sier direktøren i IFAB, David Ellery, til The Times.

– Mitt utgangspunkt var å se på reglene og vurdere hvorfor de ble brukt. Og om de ikke var gode nok så kunne det være bra for sporten å endre dem, legger han til.

Organisasjonen har innført en rekke andre regler, og testet nylig ut videodømming i U20-VM. De potensielle endringene vil imidlertid ikke tas i bruk med det første.

– Det kommer til å drøye i minst ni måneder før noen av forslagene implementeres. IFAB må først avgjøre om å teste noen av forslagene til nye regler ved vår neste årlige møte, sier Ellery.