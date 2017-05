Feil e-postadresse kan knuse flystyrt-rammede Chapecoenses store drøm

(Chapecoense – Zulia 2-1) Seirene over Lanús og Zulia skulle være nok til et utrolig avansement i Copa Libertadores. Men en administrativ feil ser ut til å knuse drømmen.

87 minutter ut i borteoppgjøret mot Lanús satte Luiz Otávio inn seiersmålet for Chapecoense. Scoringen betydde at brasilianerne hadde alle tiders mulighet til å avansere i Sør-Amerikas gjeveste klubbturnering – kun seks måneder etter at de ble rammet av den tragiske flyulykken.

Seieren betydde at Chapecoense med seier over bunnlaget Zulia i siste kamp ville ta seg videre i Copa Libertadores.

Natt til torsdag havnet de under 0–1 etter en halvtime. Det så ut til å gå mot tap, men så snudde det. I kampens siste ordinære spilleminutt utlignet Arthur Caike. Og på overtid satte Andrei Girotto inn seiersmålet.

– Målene kom så fort at vi måtte slutte å skrive om det første før den andre tweeten, skrev Chapecoense på Twitter.

Problemet er bare at det ser ut til at seieren ikke er nok. Luiz Otávio, som ble matchvinner mot Lanús, skulle egentlig ha sonet oppgjøret i Argentina med karantene.

Feil e-postadresse

Den høyreiste midtstopperen ble nemlig utvist i 0-3-tapet mot Nacional i kampen før.

Misforståelsen gikk ut på at Chapecoense i mellomtiden spilte en annen kontinental turnering. Som vinner av fjorårets Copa Sudamericana møtte de fjorårets vinner av Copa Libertadores, Atletico Nacional fra Colombia.

Denne kampen sto Luiz Otávio over. Problemet var bare at midtstopperen hadde blitt tildelt en tre kamper lang karantene.

Hør nødsamtalen like før flystyrten:

Ifølge den engelske Brasil-korrespondenten til World Soccer, Tim Vickery, sendte det søramerikanske forbundet (CONMEBOL) ut en e-post til det brasilianske fotballforbundet, fotballforbundet i delstaten og til klubben.

E-postadressen var imidlertid ikke korrekt. Dermed reiste Chapecoense til Argentina i god tro om at Luiz Otávio var spilleklar.

Knusende beskjed

Da Chapecoense leverte inn lagoppstillingen før start ble de informert om at Luiz Otávio ikke var spilleklar.

Beskjeden kom på kort varsel, og klubben mente standhaftig at de ikke hadde blitt varslet på riktig vis. Klubbpresidenten insisterte derfor på at de likevel skulle bruke spilleren.

Mye følelser da Chapecoense spilte sin første kamp etter flyulykken:

Ironisk nok skjedde det som måtte skje: Luiz Otávio steg til værs og nikket inn et langt innkast fra venstreback Reinaldo tre minutter før slutt.

Og tirsdag kom beskjeden: Chapecoense blir trukket tre poeng etter seieren over Lanús. Seieren over Zulia betydde egentlig at de var blant de to som gikk videre i prestisjetunge Copa Libertadores. Nå må de ta til takke med tredjeplass og plass i Copa Sudamericana.

Har lagt inn protest

Siste ord er imidlertid ikke sagt. Klubben har varslet at de vil legge inn en protest på avgjørelsen.

Det er liten tvil om at poengtrekket er et hardt slag for klubben som klarte det umulige. Med en rekke spillere på lån har de klart å bygge et helt nytt lag bestående av lånespillere og unggutter – seks måneder etter at 71 av 77 passasjerer mistet livet i den tragiske flyulykken.

Kanskje vil klubben håpe på litt godvilje i den meget spesielle situasjonen. Samtidig er det kun noen måneder siden Chapecoense avslo tilbudet om å være beskyttet fra nedrykk i tre måneder, ettersom de ikke ville få spesialbehandling.