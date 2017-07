Øyvind Alseth (22) hadde hatt sin første arbeidsdag i banken i Trondheim. Så ringte MLS-klubben Toronto FC.

Det hele er blitt et eventyr for den ukjente fotballspilleren fra Midt-Norge.

Medieinteressen akselererte etter at det ble kjent at trønderen fikk proffkontrakt i den øverste divisjonen i USA, Major Soccer League. Etter debuten og ilddåpen tidligere denne måneden, kan 22-åringen se tilbake på begivenhetsrike måneder.

– Det skjedde jo litt over natta egentlig, etter at jeg fikk kontrakt med Toronto og nå etter debuten. Det er gøy at folk og mediene hjemmefra gir det oppmerksomhet, sier Alsethtil VG.

Duell mot Kaká

Det er kanskje ikke så rart. I forrige fikk trønderen sin tredje kamp fra start for Toronto, som ligger helt i toppsjiktet i den amerikanske eliteserien. Da fikk Alseth måle krefter mot en stor, internasjonal fotballstjerne, da New York City FC og den spanske stjernen David Villa sto på motsatt banehalvdel, i oppgjøret som endte 2-2.

Det er riktignok ikke første gang trønderen settes opp mot noen av verdens beste fotballspillere. Tidligere denne måneden, under Alseths andre debutkamp i MLS, fikk 22-åringen virkelig vist seg frem, da han duellerte mot fotballegenden Kakà, i møte med Florida-klubben, Orlando.

– Det var en stort å få bryne seg på Kaka. Jeg visste jo før kampen at jeg kom til å bli satt opp mot han på venstresiden, og at jeg bare måtte behandle han som en hvilken som helst spiller. Jeg prøvde å ikke tenke på det, men det er jo vanskelig å ignorere det han har utrettet som fotballspiller, sier Alseth om den tidligere AC Milan- og Real-Madrid-stjernen, som også har blitt kåret som verdens beste spiller i 2007.

Første arbeidsdag

Men hvordan endte han, som aldri har spilt i norsk eliteserie, opp i den canadiske storklubben?

For noen måneder siden hadde Alseth akkurat returnert til Trondheim, etter å ha fullført en bachelorgrad i finans ved Syracuse-universitetet i New York. Her hadde trønderen også spilt collegefotball for skolelaget Orange i fire år. Nå var han derimot klar for å legge proffkarrieren på hylla. Han fikk seg bankjobb i DNB, og meldte overgang til moderklubben og andredivisjonslaget Byåsen. Samme ettermiddag som Alseth hadde hatt sin første arbeidsdag i DNB, fikk han en telefon fra USA:

– Jeg fikk beskjed om at Toronto ville ha meg på prøvespill. Så da var det bare å hive seg rundt, pakke kofferten og fly nedover dagen etter. Det var noen hektiske dager, men det var jo aldri aktuelt å avslå den sjansen, forteller Alseth.

Toronto FC hadde altså plukket ut nordmannen fra den såkalte MLS-draften, som er et system amerikanske idretter benytter seg av når de ønsker å hente potensielle spillere fra collegeligaen. Alseth ble invitert på prøvespill.

– Det var veldig morsomt. Jeg trodde jo aldri at jeg kom til å bli plukket opp der. Det var jo derfor jeg dro hjem. Så da måtte jeg jo bare slutte i jobben etter èn dag og melde fra til Byåsen om at jeg ikke kom til å spille for dem likevel. Heldigvis var begge veldig forståelsesfulle, og lot meg dra. Selv om det ble en veldig kortvarig jobb da, humrer Byåsingen.

SPANSK UTFORDRING: New York City FC-stjernen David Villa (t.h.) i duell med Øyvind Alseth (nummer 27) og lagkamerat Jason Hernandez forrige uke. Foto: Julie Jacobson , AP

Vraket av Rosenborg

Verken DNB eller Byåsen virker å være veldig bitre av den grunn. Alseth har spilt juniorfotball for Rosenborg, men kom aldri lenger enn til reservelaget i andredivisjon. Han vant NM-gull to ganger, men følte ikke at han ble satse ordentlig på. Dermed ble det stopp på Lerkendal.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke var i nærheten av førstelaget det på det tidspunktet. Da ble collagefotball plutselig mer aktuelt. Likevel visste jeg ikke helt hva det var jeg kom til å gå til om jeg dro til USA. Karrieren sto på en måte i fare om jeg dro dit, forteller han.

Videre utrykker Alseth at fotballnivået i USA er veldig variabelt, og at man må være bevisst hvilket universitet og lag man går til. I hvert fall om man skal ha noen som helst sjanse til å hevde seg på høyt nivå. Alseth fikk hjelp av agentfirmaet College Scholarships som hjelper norske idrettstalenter med idrettstipend for å kunne reise til USA.

– Det er veldig store forskjeller mellom skolene, men jeg var jo veldig heldig som fikk sjansen til å gå på Syracuse-universitetet, som hadde et veldig sterkt fotballag, forteller Alseth.

Alseths gamle trener i RBK, Roger Naustan, mener derimot at collegefotball ikke er den beste løsningen for de som satser på en profesjonell fotballkarriere.

— De fleste som drar dit, drar dit for å studere, og det er jo ikke det mest naturlige valget om du vil bli best, sier Naustan til VG, og legger til:

– Øyvind er jo et fint eksempel på at det også går an å bli proff der. Han var og er en veldig spennende spiller som det blir gøy å følge med på fremover, sier spillerutvikleren i RBK.

