Dette er OBOS-ligaens beste spillere

Molde, Sogndal og Kristiansund henter spillere fra nivå to for å forsterke seg i sommer. Disse spillerne kan være de neste som går til Eliteserien.

– Det er ti-tolv spillere i OBOS-ligaen som er veldig bra, og fort kan modnes på et høyere nivå, sier Roger Risholt, Eurosports ekspert på divisjonen.

Molde har allerede signert midtbanespilleren Martin Ellingsen (22) fra Kongsvinger. Mens Strømmen har solgt angriperen Markus Brændsrød (21) og midtbanespilleren Olav Øby (22) til Sogndal og Kongsvinger.



Bodø/Glimts talent Mathias Normann (21) er klar for Premier League-klubben Brighton, mens lagkameraten Morten Ågnes Konradsen (21) er på vei til Rosenborg.



Risholt tror fort flere spillere kan ta et steg opp i sommervinduet er åpent fra torsdag 20. juli.

Bodø/Glimt-spiller best



Det første navnet aust-egden trekker fram er Martin Bjørnbak (21), Bodø/Glimt-stopper.

– Han er den som har vært mest stabil og god over tid. Han er bra begge veier, og det oser autoritet av han. Jeg føler han er så god at større klubber kan snappe han opp. Han passer bedre i en storklubb. Han er for god for OBOS-ligaen, mener Risholt.

Risholt nevner videre Bodø/Glimts spiss Kristian Fardal Opseth (27). Han har scoret 11 mål på 14 kamper, men signerte nylig permanent avtale med Nordland-klubben på bekostning av Sogndal. Dermed er det lite trolig at han skifter beite i sommer.

– Han er der han skal være og scorer mål. Han ligger helt der oppe blant de beste spillerne, og er en viktig brikke i laget, sier Risholt.

EKSPERT: I 2015 var Roger Risholt kaptein i Sandefjord. Nå er han ekspert for Eurosport. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Tre navn i Mjøndalen

Spilleren med bakgrunn i Sandefjord, Fredrikstad, Start, Jerv, AGF, Häcken, Tromsø, Kongsvinger, GIF Sundsvall og Kristiansund trekker fram tre spillere fra Mjøndalen som kan være klar for neste steg:

Kantspilleren Amahl Pellegrino (27), midtbanespilleren Pontus Silfwer (25) og spissen Oussesynoue Boye (24).

– Det er spillere med kvaliteter. Boye har scoret nest flest mål, mens Pellegrino har litt X-faktor over seg. Silfwer er solid på midten, vurderer Risholt.

Sørvest-lagene

Både Sandnes Ulf fra Rogaland og Start fra Vest-Agder har tak på en opprykksplass, uten at Risholt synes enkeltspillere har imponert voldsomt.

– Kantspillerne Daniel Aase (28) og Espen Børufsen (29) har vært veldig gode for Start. Aase er frisk og kreativ i Obos, men jeg er usikker på om han er det på høyere nivå. Børufsen har spilt på høyt nivå i mange år, men kanskje manglet den siste selvtilliten, sier sørlendingen.

Sandnes Ulfs duo på topp, Kent Håvard Eriksen (26) og Kjell Rune Sellin (28), har Eliteserie-erfaring og det er ikke usanssynlig at de har nivå inne fortsatt.

– De står for omtrent alle målene til Sandnes Ulf. De har klart å fjerne savnet etter Pontus Engblom (dro til Strømsgodset før sesongen), sier Risholt.

Trøndelag



Trønderlagene Levanger og Ranheim har overrasket mange denne sesongen. Mannen med tre landskamper mener det først og fremst er grunnet solide kollektiv.

Samt barnebarnet til en av de største i norsk fotball noen gang, Nils Arne Eggen.

– Men Erik Tønne (26) har vært veldig bra og solid for Levanger. Ranheim har mye løpskraft med Mads Reginiussen (29) på midtbanen og Christian Rismark Eggen (25) har vært strålende. Maikel (27) i Kongsvinger har gjort masse poeng i forhold til kamper han har spilt, sier Risholt.

– Hvor stort er steget opp til Eliteserien?

– Det er ikke så stort. Du ser det på spillerne som kommer opp. De gjør det stort sett ganske bra. Også lagsmessig virker ikke forskjellen så stor. Sandefjord og Kristiansund har klart seg bra som nyopprykkede, og man ser tilfeller i cupen, svarer Risholt.