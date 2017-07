Danmark slo Belgia i Norges gruppe

Danmark fikk en god åpning på EM da de slo Belgia. Samtidig øker presset på Norge.

Norge åpnet EM svakt og tapte 1-0 for Nederland. Senere søndag vant Danmark 1-0 over Belgia etter en tidlig scoring.

Med seieren til Danmark øker presset på Norge før kampen mot Belgia torsdag. Norge trenger fort tre poeng i den kampen, før nettopp Danmark venter i siste gruppespillskamp mandag 24. juli. De to beste lagene går videre til kvartfinale.

– Det er mulig for Norge å slå Danmark og Belgia, men begge disse lagene har kvaliteter. Norge må virkelig være på tåhev og hundre prosent skal vi slå disse lagene. Det er ikke noe «walkover», sier Siri Nordby, NRK-ekspert på kanalens sending av kampen.

Den tidligere landslagskeeperen legger til at hun mener at både Danmark og Belgia er svakere enn Nederland - som i perioder overkjørte Norge søndag.

Det tok bare seks minutter før veteranen Sanne Troelsgaard førte danskene i ledelsen da hun satte en retur i mål med hodet.

Danskene holdt på å øke ledelsen ved samme Troelsgaard etter 29 minutter, men ble stoppet i siste øyeblikk. Rødtrøyene var klart best før pause, men Belgia spilte seg inn i kampen og holdt på å utligne like etter pause.

En ball etter corner spratt ned i beina på Janice Cayman rett foran målstreken. Heldigvis for danskene var Stina Lykke våken og stoppet forsøket fra kloss hold.

Belgia presset Danmark mer og mer mot slutten. Bare stolpen sto i veien for lystrøyene i 87. minutt da det holdt på å bli et selvmål fra danske Janni Arnth. To minutter senere reddet Line Røddik ballen bare en meter foran streken.

Danmark sto i mot og trener Nils Nielsen kan juble for en god start på mesterskapet.

