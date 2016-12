Cristiano Ronaldo vant gullballen

Real Madrid-angriperen stakk ikke overraskende av med tittelen som verdens beste fotballspiller i 2016.

Som så mange hadde spådd på forhånd; Cristiano Ronaldo stakk av med France Footballs Ballon d'Or-pris, som gjør at han nå kan smykke seg med fire titler. Det melder France Football på sin offisielle Twitter-konto.

– Følelsen er akkurat som da jeg vant min første gullball. En drøm blir til virkelighet, igjen. Jeg trodde aldri jeg skulle vinne fire gullballer, sier Ronaldo etter annonseringen.

Prisvinneren sier 2016 har vært det beste året i hans karriere.

– Jeg er så stolt og glad. Å vinne EM, Champions Leauge og Ballon d'Or i samme år er uforglemmelig, fortsetter han.

Ronaldo mottok prisen på Santiago Bernabeu, så det er tydelig at dette har vært klart en stund. Foran Real Madrids trofékabinett forteller han at han setter EM-tittelen med Portugal litt høyere enn "La Undecima", Real Madrids ellevte Champions League-tittel.

– Her i Real Madrid er vi vandt med å vinne troféer. EM-tittelen med Portugal var nasjonens første store tittel, så den setter jeg litt høyere. Dette var det som manglet på CV-en min, forteller 31-åringen.

Ingen av de som endte på topp tre er tilstede i Paris for seremonien i kveld. Prisvinneren Ronaldo er i Japan med Real Madrid i forkant av klubb-VM, ettersom de spanske gigantene er regjerende mestere i Champions League. Nummer to og tre Lionel Messi og franskmannen Antoine Griezmann er heller ikke tilstede på utdelingen. Messi er i Qatar for å spille treningskamp med Barcelona, mens Griezmann spiller i Atletico Madrids oppgjør mot Villarreal.

Dobbel europeisk mester



Cristiano Ronaldo har hatt litt av et år, og ble blant annet europeisk mester for både klubb- og landslag. Han scoret det avgjørende straffesparket i Champions League-finalen mot byrival Atletico Madrid, og var kaptein da Portugal beseiret vertsnasjonen Frankrike og gikk til topps i sommerens EM-sluttspill. Real Madrid vant også Supercupen da de slo Sevilla på Lerkendal, men da var ikke Ronaldo med.

PRISVINNERE: Cristiano Ronaldo og Ada Stolsmo Hegerberg, Foto: Ole Kristian Strøm , VG

I august vant Ronaldo nok en tittel, denne gangen individuelt. Han ble kåret til Europas beste mannlige spiller i 2015/16. Da poserte han med kvinnenes prisvinner, norske Ada Stolsmo Hegerberg.

Ronaldo ble belønnet for nok en god sesong med en ny kontrakt, som vil holde ham i Real Madrid til 2021. Portugiseren, som er Portugals mestscorende gjennom tidene, har gjennom kalenderåret 2016 scoret 51 mål på 55 kamper. Han kan forbedre den allerede imponerende statistikken når Real Madrid kjemper om klubb-VM tittelen i Japan. Real Madrids første oppgjør går av stabelen mot Club América på torsdag.

Selv om Cristiano Ronaldo har vunnet sin fjerde gullball, er ikke Napoli-kapteinen Marek Hamsik nevneverdig bekymret før Champions League-oppgjøret som venter i februar.

– Ærlig talt, jeg frykter ingen motstander. Det skremmer oss ikke om vi skulle møte Cristiano Ronaldo og Real Madrid. Spiller vi med like stor besluttsomhet som mot Cagliari i helgen, så kan vi slå hvem som helst, sa Napoli-kaptein Marek Hamsik før dagens trekning.

Og slik ble det. Real Madrid og Napoli møtes til åttedelsfinale i Mesterligaen, og det spørs om ikke Hamsik angrer litt på disse uttalelsene nå.

Real Madrid troner øverst i La Liga med 37 poeng, seks mer enn erkerival Barcelona på 2. plass. Barcelonas Lionel Messi er ligaens toppscorer med elleve scoringer, mens Ronaldo følger like bak med ti scoringer.

Forvirrende annonsering

France Football begynte å annonsere rangeringen av de beste spillerne i verden på Twitter, og tok seg god tid mellom oppdateringene. De hadde annonsert Gareth Bale som nummer seks på listen, da det plutselig skjedde noe som fikk internett til å koke.

Det var mange rykter om at Ronaldo kom til å vinne, og det ble ikke akkurat mindre av disse ryktene når et bilde av France Footballs forside florerte på internett. Nettopp Ronaldo prydet denne forsiden, med et stort glis og Ballon d'Or-prisen i hendene. Og mens de fleste satt spente og ventet på hvem som skulle bli nummer fem og fire, og plutselig kommer meldingen; Cristiano Ronaldo har vunnet gullballen i 2016. På dette tidspunktet visste vi hvem som vant, men ante ingenting om de resterende i topp fem.

France Footballs Ballon d'Or-rangering: 1. plass - Cristiano Ronaldo

2. plass - Lionel Messi

3. plass - Antoine Griezmann

4. plass - Luis Suarez

5. plass - Neymar

6. plass - Gareth Bale

7. plass - Riyad Mahrez

8. plass - Jamie Vardy

9. plass - Gianluigi Buffon og Pepe

11. plass - Pierre-Emerick Aubameyang

12. plass - Rui Patricio

13. plass - Zlatan Ibrahimovic

14. plass - Arturo Vidal og Paul Pogba

16. plass - Robert Lewandowski

17. plass - Toni Kroos, Luka Modric og Dimitri Payet

Ballon d'Or-utdelingen, som mange anser som fotballens svar på Oscar-utdelingen har hatt en merkelig annonseringsmetode, men det meste tyder på at dette er gjort med vitende vilje. France Football meldte da på sine egne sider at resten av rangeringen kom senere på kvelden.

I faktaboksen til høyre ser du resten av rangeringene basert på stemmene spillerne fikk. Spillere som Sergio Agüero og Manuel Neuer fikk ingen stemmer.

Splittet prisen

Tidligere har også Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) stått bak Gullballen-kåringen, men i september i år gikk FIFA og France Football hver sin vei. Prisen ble da delt i to – FIFAs egen kåring av årets spiller og France Footballs Ballon d'Or. Dette var den 61. utdelingen av gullballen.

Den norske journalisten Lars Tjærnås var én av de 173 journalistene som var med på avstemningen. Etter at rangeringen var offentliggjort, annonserte han hvem som fikk hans stemmer.

FIFA-prisen for årets spiller står forøvrig mellom Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Antoine Griezmann. Den deles ut 9. januar i Zürich.