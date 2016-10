Wales-manøver skaper blest

Hjemme i Cardiff snublet Wales mot Georgia. Snakkisene i etterkant var walisernes absurde lagbilde og Gareth Bales (27) vanvittige statistikk.

En av de store positive overraskelsene fra sommeren EM i Frankrike skapte forvirring allerede før 2-2-kampen borte mot Østerrike forrige torsdag. Da stilte de opp til lagbilde med fire mann bak, og syv foran.

Se også: Ødegaard inspireres av Real Madrid-kompisene Asensio og Llorente



Ironisk Bale



Hjemme mot Georgia (1-1) søndag kveld var skjevfordelingen dratt et hakk lenger, da også James Chester tok plass i den fremste rekken. Med åtte foran og tre bak, ble det stilt spørsmål til grunnen for manøveren.

Svaret fra Wales-stjernen Gareth Bale - som med scoring forlenget en allerede imponerende landslagsstatistikk - skapte ikke mindre forvirring.

– Jeg skjønner ikke hva du snakker om, gliste Bale ironisk ifølge Mirror, før han like kryptisk besvarte oppfølgingsspørsmål om Wales virkelig var så dårlige til å stille opp på bilder:

– Jeg tror det må være faktum, ja.

Etter EM-bragd: Bale hyllet etter datter-leken

Artikkelen fortsetter under bildet

4-7: Bak fra venstre: James Chester, Ashley Williams, Wayne Hennessey og Sam Vokes. Foran fra venstre: Chris Gunter, Neil Taylor, Ben Davies, Andy King, Joe Allen, Joe Ledley og Gareth Bale. Foto: Leonhard Foeger , Reuters

Bales imponerende statistikk



Om de absurde oppstillingene før kamp bringer med seg heller eller ei er imidlertid vanskeligere å si. To poeng på to kamper er fasit etter borteoppgjør mot Østerrike, og hjemmekamp mot Georgia, hvorav sistnevnte befinner seg på 137. plass på FIFA-rankingen. Fire plasser bak Norges overmakt Aserbajdsan.



Sett denne? Historien om Gareth Bale: Fra spjæling til muskelbunt (VG+)

Men det startet lystig for vertene. Allerede ti minutter inn i kampen fikk Wales corner til høyre. Høyest i feltet raget Gareth Bale, som stanget inn 1-0 på Cardiff City Stadium.

Det var Bales 14. målpoeng på de siste 13 kampene for landslaget. Ti scoringer og fire målgivende.



Husker du? Ronaldos monsterhopp sendte Wales ut av EM

Det holdt imidlertid ikke helt inn for Wales, ettersom Tornike Okriashvili utlignet etter en knapp time. Krasnodar-spilleren sørget med scoringen for at Wales slapp inn sitt første mål på hjemmebane i en kvalifiseringskamp på 481 minutter.

– Dette her var et slag i siden for oss, som minner laget på at dette ikke er plankekjøring. Vi virket slitne, og han dårlig sammen, var landslagssjef Chris Colemans kommentar til BBC etter 1-1-kampen.