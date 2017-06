Tyskland til finale etter meksikansk sjansesløseri

(Tyskland-Mexico 4-1) Leon Goretzka (22) ordnet to scoringer på to minutter tidlig i semifinaleoppgjøret i prøve-VM. Etter et voldsomt sjansesløseri fikk Mexico et fantastisk trøstemål i sluttminuttene.

Innbytter Marco Fabián, som til daglig spiller i tyske Eintracht Frankfurt, fikk nemlig drømmetreff fra 30 meter i det 89. minutt, og ballen føk inn oppe i hjørnet til venstre for Marc-Andre ter Stegen. Den scoringen kom uansett for sent til å skape noe spenning i kampen.

I tillegg svarte Tyskland med en ny scoring på overtid da Amin Younes satte inn 4-1, som også ble sluttresultatet.

Dermed blir det regjerende verdensmester Tyskland mot regjerende Copa America-mester Chile i søndagens finale etter at chilenerne vant på straffer mot Portugal i går.

Les også: Utskjelte Bravo reddet tre straffer

Men det var et effektivt, og noe heldig, tysk lag som til slutt vant komfortabelt. Det så ut til å bli total overkjøring da Joachim Löws menn fikk en pangåpning i Sotsji. Schalke 04-spiller Goretzka hadde hovedrollen. Først plasserte han ballen behersket nede til høyre for keeper fra kanten av 16-meteren etter innlegg fra høyre. Da var det spilt litt over fem minutter.

LEKKERBISKEN: Marco Fabian feirer 1-3-scoringen. Foto: Kirill Kudryavtsev , AFP



To minutter senere fikk han ballen inne i feltet, og plasserte den sikkert forbi Guillermo Ochoa i Mexico-målet.

Midtbanemannen viste hvorfor han har vært koblet til Bayern München den siste tiden, men klubbledelsen har hevdet at han ikke er til salgs.



Bare tre av spillerne i den tyske startelleveren var med fra start i EM-semifinalen mot Frankrike sist sommer, en av dem var kveldens kaptein Julian Draxler.

Les også: Sanchez herjet med Tyskland og ble historisk

Mexico skapte nok sjanser til å komme inn i kampen igjen, men maktet ikke å få ballen i nettet. Giovani dos Santos hadde et par enorme sjanser, blant annet alene med ter Stegen. Og etter en drøy halvtime spilte dos Santos frem Javier Hernández som blåste ballen over fra fem meter.

Etter en times spill ordnet Julian Werner 3–0 etter et herlig Tyskland-angrep, og da Raúl Jiménez headet i tverrliggeren fra seks meter så det ut til å gå mot en målløs aften for Mexico.

Så fikk Fabian drømmetreff, og de meksikanske supporterne en ørliten opptur.

Tyskland – Mexico 4-1 (2-0)

Mål: 1-0 Leon Goretzka (6), 2-0 Goretzka (8), 3-0 Timo Werner (59), 3-1 Marco Fabián (89), 4-1 Amin Younes (90).

Tyskland (3-6-1): Marc-André ter Stegen – Joshua Kimmich, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger – Benjamin Henrichs, Leon Goretzka (Emre Can fra 67.), Lars Stindl (Julian Brandt fra 78.), Sebastian Rudy, Julian Draxler (Amin Younes fra 81.), Jonas Hector – Timo Werner.

Mexico (4-3-3): Guillermo Ochoa – Miguel Layún, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Oswaldo Alanis – Jonathan dos Santos (Rafael Márquez fra 66.), Héctor Herrera, Giovani dos Santos (Marco Fabián fra 63.) – Raúl Jiménez, Chicharito (Javier Hernández), Javier Aquino (Hirving Lozano fra 46.).