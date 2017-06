Sverige slo Frankrike: Seiersmål fra egen banehalvdel!

(Sverige-Frankrike 2-1) Ola Toivonen (30) scoret seiersmålet fra egen banehalvdel da Sverige slo Frankrike 2-1 på hjemmebane.

Sverige overtar dermed ledelsen i VM-gruppen - på bedre målforskjell enn Frankrike.

Toulose-spilleren Ola Toivonen - i sin 50. landskamp - kommer aldri til å glemme det som skjedde knapt tre minutter på overtid:

Frankrike-keeper Hugo Lloris var utenfor egen 16-meter og skulle avklare. Men han dundret ballen rett mot Toivonen. Svensken, som befant seg på egen banehalvdel, så at målet var tomt og dundret til. Ballen rullet inn i nettmaskene og 48 783 tilskuere på Friends Arena i Stockholm trodde ikke sine egne øyne.

De hadde blitt vitner til et svensk fotallunder.

– Hvilken følelse! Vi gjør dem frustrerte, sa Toivonen i et intervju vist på Eurosport.

– Nå leder dere gruppen, fortalte intervjueren.

– Gjør vi, spurte Toivonen overrasket.

DUELL: Emil Forsberg i kamp med Frankrikes Laurent Koscielny på Friends Arena fredag. Foto: Tt News Agency , Reuters

– Sverige holder bra stand mot et godt fransk lag, fastslo Kjetil Rekdal som ekspert på Eurosport mens det fortsatt sto 1-1.

Olivier Giroud sendte Frankrike i ledelsen etter 38 minutter på spektakulær måte: Han smelte til på halvvolley, og ballen går i en bananbue opp i det bortre krysset. Stort vakrere kan det ikke gjøres. Robin Olsen kunne absolutt ikke lastes.

Men Sverige kom tilbake. Rett før sidebytte ble det 1-1 - på nesten like spektakulær måte.

Den syriskættede Toulose-spilleren Jimmy Durmaz smelte også til på halvvolley - med venstrebeinet. Ballen gikk inn utagbart ved bortre stolpe. Nesten like vakkert som Giroud, men ikke opp i krysset, som franskmannen. Durmaz spiller, i likhet med Toivonen, for Toulose.

Da Frankrike så til å feste grepet tidlig i 2.omgang, kom Sverige sterkt tilbake. Begge lag hadde gode sjanser. Både Paul Pogba og Jakob Johansson hadde skikkelige susere.

Slitne svensker var presset mot slutten, men Didier Deschamps' mannskap klarte ikke å få seiersmålet – som istedet kom motsatt vei. Ola Toivonen skulle bli matchvinner.

Det krydde av stjerner på det franske laget, men et svensk mannskap uten superstjernen Zlatan Ibrahimovic viste ingen respekt.

– Sverige har vært presset, men har stadig kommet tilbake, sa Kjetil Rekdal som ekspert på Eurosport.

– 1. plassen i puljen føles som «mission impossible» om man ikke slår Frankrike hjemme, sa Anders Svensson som ekspert på Kanal4 midt i kampen.

Nå kan vi fastslå at det er «mission possible». Bare gruppevinnerne går rett til VM, mens de åtte beste gruppetoerne går inn i et sluttspill om de fire siste plassene fra Europa.

Sverige har hatt en sterk VM-kvalifisering til nå. Først spilte de 1-1 mot Nederland, vant så 1-0 over Luxembourg, vant hele 3-0 over Bulgaria, mens det ble 2-1-tap i Frankrike. I vår vant Sverige 4-0 over Hviterussland og var dermed oppe i 10 poeng før fredagens oppgjør på et fullsatt Friends mot Frankrike.

Nå har altså Sverige 13 poeng. Neste motstander for Sverige er Bulgaria borte i august.