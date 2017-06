Rapport ett år før fotball-VM: Minst 17 drept i byggearbeidene

På dagen ett år før fotball-VM gir Human Rights Watch rødt kort for utnytting av arbeidere til byggingen av stadionanleggene i Russland.

Minst 17 mennesker har mistet livet under byggearbeidene på de 12 stadionene, heter det i en ny rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen.

– FIFAs løfte om å gjøre menneskerettighetene til et sentralt punkt, er blitt testet i Russland, og FIFA har kommet til kort, sier Jane Buchanan, direktør for Europa og Sentral-Asia ved Human Rights Watch, i en pressemelding.

– Byggearbeiderne på VM-arenaene har blitt utsatt for utnyttelse og misbruk, og FIFA har ennå ikke vist at de effektivt kan overvåke, forebygge og rette opp i disse problemene.

Human Rights Watch mener å kunne dokumentere saker der bygningsarbeidere ikke har fått lønn, har blitt tvunget til å jobbe i farlig kaldt vær og blitt utsatt for represalier hvis de har uttrykt bekymring for arbeidsforholdene.

Det internasjonale fotballforbundet annonserte i 2016 at de hadde satt i gang et overvåkningssystem for å forsikre seg om arbeidsforholdene til byggingen av VM-arenaene og mener at dette har gitt bedre standarder.

OMDISKUTERT: Byggingen av VM-arenaen Krestovsky i St. Petersburg har tatt ti år. I april kunne det lokale laget Zenit endelig spille sin første kamp der. Foto: Dmitri Lovetsky , AP

FIFA sier i en kommentar, gjengitt av nyhetsbyrået Reuters, at enkelte problemer må forventes i et prosjekt av denne skalaen, men «Human Rights Watchs overordnede melding om utnyttelse på arbeidsplassene stemmer ikke overens med FIFAs vurderinger».

Talspersonen for FIFA sier ifølge Reuters at de har kvartalsvise inspeksjoner utført av uavhengige eksperter og fagforeningsrepresentanter.

FIFA understreker også at det i siste instans er russiske myndigheter som har ansvaret for å «beskytte menneskerettighetene og arbeidstakerrettigheter på deres territorium og sørge for at byggefirmaene holdes ansvarlige».

VM-organisasjonen har foreløpig ikke kommentert rapporten, men visestatsminister Vitalij Mutko, som også er leder i VM-komiteen og er fotballpresident, sa i mai til nyhetsbyrået Tass at byggearbeidene på den mye omtalte arenaen i St. Petersburg var i samsvar med FIFAs krav, og arbeidernes rettigheter ikke ble brutt.

Human Rights Watch har intervjuet både russiske arbeidere og gjestearbeidere fra land i Sentral-Asia, Hviterussland og Ukraina.

Ifølge det internasjonale bygningsarbeiderforbundet, som har bidratt til rapporten, har altså minst 17 mennesker mistet livet under byggingen av stadionene. Ifølge rapporten har det vært streiker på flere av stedene i protest mot manglende lønnsutbetalinger og andre forhold.

Human Rights Watch-rapporten beskriver også det norske fotballmagasinet Josimars avsløring om bruk av nord-koreanske arbeidere i St. Petersburg som «troverdig». Disse jobber ikke lenger på VM-arenaene.

Verdensmesterskapet skal spilles på 12 arenaer i 11 byer rundt i Russland. Bare fire av arenaene er klare nå, og disse skal brukes til prøve-VM (Confederation Cup), som starter lørdag.