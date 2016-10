Piques vonde landslagsfarvel: – De har drept gleden min

Gerard Piqué (29) fikk kritikk etter Albania-kampen for å klippe vekk de spanske fargene på landslagsdrakten. Nå er han lei kritikken, og har satt en sluttdato for landslagskarrieren.

Det blir etter VM i Russland 2018. Den frittalende Barcelona-stopperen har vært en klar forkjemper for et fritt Catalonia, noe som nok en gang ble tema etter 2-0-seieren borte mot Albania søndag.

Fremfor å bruke en kortermet drakt med de spanske fargene, benyttet Piqué en langermet drakt. Midtstopperen klipte imidlertid bort halvparten av lengden på hver arm, så kun de hvite fargene prydet ermene.

Etterpå var han knallhard mot kritikerne.

Se også: Buffon-blemme mot Spania holdt på å velte Italias hjemmestatistikk

– De har drept gleden min



For både under og etter VM-kvalifiseringskampen fikk 29-åringen kritikk på sosiale medier og i spanske aviser. Selv fulgte han opp med en pressemelding noen timer senere.

– Jeg gir alltid alt på banen, men det er mange som mener det er bedre om jeg ikke er her. Etter Russland (VM) er det slutt på et kapittel for meg, sier Piqué i uttalelsen.

Ifølge Reuters uttalte Pique at gleden ved å representere nasjonen har blitt borte.

– De (kritikerne, journ. anm.) har lyktes med å drepe gleden min ved å spille for Spania. Etter VM i Russland vil jeg bare være 31 år, men jeg gir meg da.

Les også: Pique-scoring da Celta sjokkerte Barcelona

Artikkelen fortsetter under bildet

FORSKJELLEN: Til venstre ser man Gerard Piqués avklipte ermer. Til høyre kan man se de spanske fargene pryde den nederste delen av Manchester City-spilleren David Silvas kortermede drakt. Odise Roshi (21) forsøker her å unnslippe de to stjernene under søndagens VM-kvalifiseringskamp. Foto: Hektor Pustina , AP

- Ikke tatt i kampens hete



– Dette er ikke en avgjørelse tatt i kampens hete. Jeg har tenkte mye på dette. Det er ikke på grunn av hva som skjedde i dag.

Det spanske fotballforbundet sendte også ut en pressemelding om spanjolens draktvalg. Her avfeide de at bakgrunnen for draktvalget var å fjerne stripene.

Området Catalonia nordøst i Spania har tidligere holdt folkeavstemninger om egen uavhengighet. I tillegg har området flere ganger spilt «landskamper», med spillere som Xavi, Carles Puyol, Cesc Fàbregas og Gerard Piqué i startoppstillingen.

Les også: Barcelona-trioens spinnville tall - 20 målpoeng på to kamper

PS! Chelsea-spilleren Diego Costa og Manchester City-angriperen Nolito scoret målene for Spania mot Albania. Dermed topper Spania gruppe G, med syv poeng etter tre kamper. Italia har samme poengsum, men dårligere målforskjell.