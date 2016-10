(Island-Finland 3-2) Island scoret seiersmålet fem minutter på overtid, men det er vanskelig å se på TV-bildene om ballen var inne. Dommer Svein Oddvar Moen får massiv kritikk etter at han dømte scoring.

– Jeg har aldri forstått logikken: hvordan kan man blåse mål når ballen ikke er over linjen? Derfor skriker man etter teknologi. Det koster for mye. Det er en VM-kvalifiseringskamp vi snakker om, ikke noen jævla Abu Dhabi-turnering, sier Finlands landslagssjef Hasse Backe til Aftonbladet.

Finland hadde lenge grepet på Island i torsdagens helnordiske VM-kvalifiseringskamp i fotball. På overtid snudde imidlertid islendingene kampen til 3-2-seier.

Brøndby-spiller Teemu Pukki og Panathinaikos-proffen Robin Lod scoret målene for finnene i det som lenge så ut til å bli en meget sterk borteseier.

– Angrep på keeper



Kári Árnason scoret Islands første mål, og på overtid kom sluttspurten som snudde kampen. Først utlignet Augsburg-proffen Alfred Finnbogason, fire minutter og 45 sekunder inn i tilleggstiden satte Ragnar Sigurdsson inn seiersmålet. Keeper Lukas Hradecky følte seg sikker på at han stoppet ballen på streken, men Moen dømte altså scoring - til stor fortvilelse fra den finske leiren.

– Det er steinklart. Man så det ikke fra der jeg sto, men jeg har sett reprisene og fått reaksjoner fra halve Europa som mener det er en total skandale. Vi ble frarøvet et poeng, sa den svenske treneren til avisen.

Bildet over sirkulerer på Twitter, og viser at Svein Oddvar Moen kan ha tatt en korrekt avgjørelse i den kaotiske situasjonen. På bildet ser det ut som om ballen er over streken.

Bengt Eriksen og Kjetil Rekdal i tv-studioet til Max mente det var umulig å si om ballen til seiersmålet var over streken.

– Den er ikke over streken, sier Rekdal - om det første skuddet, som TV-bildene viser at den finske keeperen holder på streken.

Spørsmålet er om det neste forsøket er over streken.

– Men det er angrep på keeper først, sier Rekdal.



Fire poeng



Helt ufortjent var det ikke at overraskelseslaget fra sommerens EM-sluttspill fikk med seg poeng etter den voldsomme sluttspurten. Swansea-stjernen Gylfi Sigurdsson misset blant annet fra straffemerket i annen omgang.

Med de tre poengene har Island nå fire poeng etter to kamper i VM-kvalifiseringsgruppe I. Gruppeleder Kroatia, som ikke hadde noen problemer med å slå Kosovo 6-0 torsdag, har samme antall. Finland står med sitt ene.