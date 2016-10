Her er bildet som kan frikjenne Moen

Den norske dommeren Svein Oddvar Moen ble møtt med massiv kritikk etter å ha godkjent Islands 3-2-mål mot Finland. Nå får han støtte.

– Såpass, ja. Her er ballen inne. Den kan ikke være mye opp i luften når du ser hvordan keeper og forsvarsspiller «angriper» ballen, beskriver tidligere toppdommer Per Ivar Staberg overfor VG etter å ha sett det frossede bildet av situasjonen.

Ut fra de øvrige tv-bildene sier Staberg – i likhet med Kjetil Rekdal og Bengt Eriksen i Max-studio i går – at det egentlig er umulig å si om ballen er over streken etter hodestøtet til midtstopper Ragnar Sigurdsson over fire og et halvt minutt på overtid av VM-kvalifiseringskampen på Laugardalsvöllur i Reykjavik.

Den berømte «Hawkeye»-teknologien, som blant annet brukes i Premier League, kunne gitt svar om ballen virkelig passerte streken.

– Jeg synes synd på dem. Det var så marginalt, og det er en ufattelig vanskelig situasjon å komme i. Hadde han ikke dømt mål, hadde det vært islendingene som hadde dratt av ham skjorten. Når det er svært vanskelig å bestemme seg etterpå, skjønner man hvor vanskelig han hadde det der og da, beskriver Staberg overfor VG.

Han fulgte den helnordiske matchen på tv og mente de norske kamplederne gjorde en god jobb.

– Moen dømte veldig bra. Jeg hadde faktisk skrevet klar en tekstmelding til guttene, som jeg kan måtte revidere litt i det 94. minutt, humrer Staberg.

Ifølge Svein Oddvar Moen har ikke dommerne lov til å uttale seg om kampene. Etter det VG forstår skal det norske dommerteamet – ved Moen, Frank Andås, Kim Haglund og Dag Vidar Hafsås – være trygge på at de gjorde det rette i situasjonen som kom fire minutter og 42 sekunder på overtid.

...VAR DEN INNE? Dette bildet, som er frosset fra tv-produksjonen av Island-Finland, indikerer at ballen er over streken etter Ragnar Sigurdssons heading. Det ble dømt mål – til heftige finske protester. Foto: , Eurosport

Den oppfatningen deler neppe Finland. Iallfall ikke keeper Lukas Hradecky, ut fra sitatene hans til YLE etterpå.

– Dommeren dreit seg ut. Ballen var aldri i mål. Forhåpentligvis gjør UEFA, eller FIFA, eller hvem faen som helst noe med det her, var kraftsalven fra den finske keeperen.

