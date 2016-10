Celina: – Litt trist at jeg ikke kan spille for Norge

PRISTINA (VG) Mannen til høyre på dette bildet er en viktig grunn til at Bersant Celina (20) spiller for Kosovo og ikke Norge.

Albert Bunjaki har bodd i Sverige de siste 25 årene, men ble født i Pristina i 1971, den gangen tilhørende Jugoslavia, nå hovedstad i Kosovo.

Siden 2009 har Bunjaki hatt jobben med å skape et nytt landslag, for to år siden fikk Kosovo lov til å spille vennskapskamper og i mai i år ble nasjonen endelig medlem av både det europeiske og det internasjonale fotballforbundet.

VG Pluss: I kveld er de stoltest i verden (krever innlogging)

I kveld er det høytid; den første kvalifiseringskampen på hjemmebane, mot Kroatia, i Albania, siden landet foreløpig ikke har en bane som oppfyller kravene.

En del av Bunjakis jobb har vært å «samle sammen» spillere, siden de klart fleste er spredd rundt i europeiske land de enten har vært aktuelle for eller har spilt for.

– Min måte å jobbe på er å forsøke å skape en nærhet til spillerne, forklare for dem hvor vi er på vei, hva vil. Da Bersant skadet seg, kjørte jeg for eksempel 60 mil for å snakke med ham i Drammen. Og jeg er selvsagt veldig glad for at han valgte Kosovo, sier Bunjaki.

BREDT SMIL: Bersant Celina (t.h. i døråpningen) og resten av Kosovo-gjengen poserer for fotografene foran Kroatia-kampen. Valon Berisha står til høyre i bildet. Foto: , Trond Johannessen

– Det hadde naturligvis en betydning at han viste så stor interesse for meg, sier Bersant Celina etter tirsdagens trening i Drenas, en halvtime vest for hovedstaden Pristina. Gjennom Kosovos pressesjef får vi først beskjed om at Celina ikke ønsker å bli intervjuet av noen, men da vi spør ham direkte om å få noen ord, er han vennligheten selv.

Celina er født i 1996 og bodde sine første år i Prizren, sørvest i Kosovo, ganske nær Albania. Familien flyttet til Norge i 1999. I et intervju med FIFAs nettsider sier Bersant Celina at hans mål nå er å være kaptein for Kosovo i et VM-sluttspill.

– Jeg liker å sette meg store mål, sier han.

– Du har kanskje en unorsk tankegang?

– Ja, det er nok litt unorsk.

– Og du føler kanskje at det ikke er alle som liker det i Norge…?

– Nei, kanskje ikke alle. Ikke alle trenere, kan det virke som, svarer han, uten å nevne navn, men det er nok liten tvil om at U21-trener Leif Gunnar Smerud er blant dem. Det ble ikke mer enn fire minutter for Norges U-landslag for Celina.

– Det virket som det ble litt ubehagelig da du til slutt måtte velge?

– Ja, jeg ønsket jo å spille for Norge, men nå er jeg her, og det er jeg veldig fornøyd med.

Likevel gjør Celina det helt klart at han har et veldig nært forhold til landet han har vokst opp i.

– Jeg elsker Norge, og det er litt trist at jeg ikke kan spille for dem. Men nå er jeg glad for at jeg har valgt Kosovo, gjentar 20-åringen, før pressesjefen bryter inn og gir beskjed om at «nå går bussen».

Celina har forlenget avtalen med Manchester City i fire nye år, men i øyeblikket er han leid ut til nederlandske Twente, der han har åpnet sesongen bra.

– Jeg har tre mål på fire kamper, men vet at jeg har enda mer å gå på, sier han, og er enig i at den nederlandske ligaen er en fin utviklingsarena.

Men Bersant Celina gjør det helt klart at planen er å ende opp i Premier League.

PS! Kosovo åpnet VM-kvalifiseringen borte mot Finland, en kamp som endte 1–1 etter at Valon Berisha utlignet på straffe. Han har 18 kamper for Norge, men kunne skifte nasjon i og med at Kosovo er et helt nytt FIFA-medlem. Berisha fikk aldri skikkelig tillit på det norske landslaget, og innrømmer at det var med på å gjøre valget hans mye enklere at Albert Bunjaki ønsket ham så sterkt. – Vi har et veldig teknisk godt lag, mange gode individualister, men vi har fortsatt mye å jobbe med i den defensive organiseringen. Nå skal vi få testet oss skikkelig mot Kroatia, som normalt sett er et mye bedre lag enn oss, sier Berisha.