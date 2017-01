Fotball-Europa burde skamme seg litt

Kommentar Mens Afrikamesterskapet er i innspurten, fortsetter kritikken mot FIFAs VM-utvidelse. Motstanderne, de fleste europeere, er rasende. Et råd til dem: Snakk litt lavere.

Kvartfinaler i Afrikamesterskapet: Spilt lørdag: Burkina Faso – Tunisia 2-0 Senegal – Kamerun 4-5 e. str. Søndag: Kongo – Ghana Egypt – Marokko

– Dette er vårt VM, uttalte Ghana-spiss André Ayew før Afrikamesterskapet startet. Det er lett å forstå hva han mener.

Afrikas 56 medlemsland har kjempet seg til fem VM-plasser.

Europas 55 medlemsland har 14 land med i 2018 (13, pluss vertsnasjonen).

Norges Fotballforbund støtter VM-utvidelsen til 48 lag fra 2026, men president Terje Svendsen passer på å poengtere at Europa bør få flere enn de to (eller tre) ekstra plassene det snakkes om. NFF og Det europeiske forbundet UEFA slåss selvsagt for sin egen sak, men Europa bør egentlig ikke mase så mye om flere VM-billetter.

Historisk sett burde heller Fotball-Europa skamme seg litt.

Etter at FIFA bestemte seg skrev jeg at en utvidelse av VM er logisk, men den er vel strengt tatt helt nødvendig. Hvis ikke burde Europa gi fra seg en del plasser.

I 1964 boikottet afrikanerne hele VM-kvalifiseringen. Kravet var enkelt: én av 16 plasser i England i 1966, Europa hadde ti. Alt FIFA kunne tilby Afrika, Asia og Oseania var én VM-billett på deling, den gikk til Nord-Korea, som slo Italia og gikk til kvartfinalen, der det ble tapt 3–5 for Portugal etter nordkoreansk 3–0-ledelse.

Saken fortsetter under bildet

KVART-KLAR: Ghanas André Ayew på en av de siste treningene foran dagens kvartfinale mot Kongo. Foto: AFP

Det ble sett på som en gigantsensasjon, hvilket det også var, men burde kanskje også blitt sett på som et tegn på at man kunne spille fotball andre steder i verden, også. Fire år senere fikk Afrika den ene plassen de protesterte seg til, deretter to fra 1982-VM, tre fra 1994 og fem fra 1998.

Fotballen har sin opprinnelse i England, de første 70 årene var alle de seks FIFA-presidentene europeere (frem til 1974) og sånn sett er det vel naturlig at Europa greide å skaffe seg makten over denne idretten. Men apropos europeisk makt, så handlet jo det om mer enn fotball; Frankrike hadde kontrollen i Algerie til 1962, Portugal styrte i Angola til 1975, Frankrike og Spania i Marokko til 1956, Spania i Ekvatorial-Guinea til 1968, Belgia i Kongo til 1960 og Storbritannia i en drøss med land til langt inn i det forrige århundret, som Uganda, Botswana, Kenya og Gambia. For å nevne noen.

Les også: FIFA-sjefens forklaring

Den gangen var det ikke mye landslagsfotball å snakke om for disse landene, og det er liksom ikke så rart at mange av dem har hengt litt etter i utviklingen. Europeerne har egentlig aldri sluppet taket som fotballens koloniherrer, selv om Sør-Amerika prosentmessig er enda bedre stilt nå: Ti nasjoner slåss om fire direkteplasser, mens nummer fem spiller kvalik.

Nå er det selvsagt mulig å hevde at de europeiske nasjonene er bedre til å spille fotball, men det føles på ingen måte åpenbart at land som Hellas, Slovenia og Bosnia, som har vært med i ett av de to siste VM-ene (Hellas i begge), er bedre enn Senegal, Tunisia og Egypt, som har falt akkurat utenfor. Syv av de 13 europeiske landene ble slått ut i gruppespillet i 2014-VM.

Saken fortsetter under bildet



UFORGLEMMELIGE: Kameruns 1990-lag var nær ved å gjøre det helt store, men det stoppet etter ekstraomganger i kvartfinalen mot England. Her er den store stjernen Roger Milla iferd med å score i ekstraomgangene i 8-delsfinalen mot Colombia og keeper René Higuita. Etter denne suksessen øket Afriikas VM-kvote fra to til tre land. Foto: AFP

Og tenk om Afrika hadde hatt 14 nasjoner med og Europa bare to – ikke omvendt – som i 1982, 1986 og 1990. Sjarmoffensiven til Roger Milla og Kamerun i 1990 bidro til at Afrika fikk med tre nasjoner fire år senere.

Som på de fleste felt her i livet handler dette om penger, veldig store penger. For FIFA, som visstnok får over 80 prosent av inntektene knyttet til VM-sluttspillet. Og for landene som får være med, som er garantert godt over 100 millioner kroner. Snittinntekten for VM-nasjonene skal ligge på mellom 150 og 200 millioner kroner og dette er altså en godtepose stort sett europeiske nasjoner har stukket hånden opp i.

Og da kan man jo lure på hvilken fotballnasjon som egentlig trenger 100 millioner mest for å utvikle spillere, trenere, baner; Zambia eller Sveits, Tunisia eller Tyskland?

Les også: Slik reagerte Norge

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Kritikerne skjeller ut FIFA, som får kjeft for å være ute etter flere milliarder, president Gianni Infantino får kjeft for å være ute etter enda flere stemmer ved neste valg og ikke minst: Nå kommer det til å bli for mange land i VM, nivået blir dårligere, magien forsvinner, det er nesten ikke noe vits i å se på lenger. Alt er ødelagt.

Det får så være.

Det er faktisk viktigere at fotball-VM blir mer rettferdig.

PS 1: De 47 asiatiske landene mener garantert også at det har vært lite med fire land direkte inn i VM, pluss en kvalikmulighet. Slik kan fordelingen bli i 2026: Europa 16, Afrika 9, Asia 8, Sør-Amerika 6, Nord- og Mellom-Amerika 6, Oseania 1. Da gjenstår to plasser; den ene kan bli en playoffkamp mellom et søramerikansk og et asiatisk land, den andre holdes av til vertsnasjonen.

PS 2: Fortsatt er det slik at bare 22,7 prosent av dagens medlemsland vil være med i VM-sluttspillet i 2026. I 1982-VM var 22 prosent av medlemslandene med.

PS 3: Det legges opp til 16 grupper med tre lag i 2026, med to videre, og FIFA har en betydelig utfordring, for her kan det fort ende med at to land spiller på resultat i den siste kampen. Men det er heller ikke Afrika og Asias skyld.