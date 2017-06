Advarer mot for høye forventninger til EM-klare Maanum (17)

Caroline Graham Hansen (22) vet godt hvordan det er å spille A-landskamper som tenåring. Frida Maanum (17) er glad venninnen også skal til EM.

Da landslagssjef Martin Sjøgren onsdag offentliggjorde troppen til sommeren EM, var det ett navn som stakk seg ut: Frida Maanum.

17-åringen har aldri før spilt A-landskamp, eller U21-landskamp, før EM-troppen samles neste uke.

Uttaket kom overraskende på flere, deriblant Maanum selv.

– Jeg veldig sjokkert da jeg hørte det, forteller 17-åringen som ikke visste at hun skulle til EM før Sjøgren leste opp navnene til de 23 utvalgte.

Norges EM-kamper Nederland – Norge, 16. juli Belgia – Norge, 20. juli Danmark – Norge, 24. juli Norges tropp: Keepere: Ingrid Hjelmseth, Oda Marie Bogstad, Cecilie Fiskerstrand. Forsvarere: Tuva Hansen, Nora Holstad Berge, Kristine Leine, Stine Reinås, Anja Sønstevold, Maria Thorisdottir, Elise Thorsnes, Ingrid Moe Wold. Midtbane: Andrine Hegerberg, Ingvild Isaksen, Maren Mjelde, Frida Maanum, Ingrid Schjeldrup, Ingrid Marie Spord. Angrep: Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, Emilie Haavi, Kristine Minde, Guro Reiten, Lisa Marie Utland.

– Det kom veldig brått på, men det er veldig gøy å bli tatt ut, fortsetter hun.

Følger i Graham Hansens fotspor

17-åringen kom fra Lyn til Stabæk før sesongen, og har denne våren tatt Toppserien med storm. Landslagssjefen har latt seg imponere i de tolv kampene hun har spilt for Stabæk i serie og cup, og omtaler henne som en av de mest spennende spillerne i Norge nå.

Han får støtte av Caroline Graham Hansen (22).

Wolfsburg-stjernen vet kanskje bedre enn noe situasjonen Maanum nå er i. Hun startet også karrieren i Lyn, før hun i ung alder tok Toppserien med storm i Stabæk. Og i november 2011, kun 16 år gammel, debuterte hun på A-landslaget.

Graham Hansen tror et EM-uttak betyr svært mye for 17-åringen.

– Det har selvfølgelig mye å si. Man har lyst til å være på landslaget. Det gir en enorm motivasjon, og så er det et EM i tillegg, så da får du alt, sier hun.

Maanum, som selv var på prøvespill i den tyske storklubben i 2015, er glad for at Graham Hansen, som hun kjenner godt fra Lyn, er en av de 23 spillerne som skal til EM i Nederland.

– Det er alltid godt å ha noen man kjenner rundt seg, sier hun.

Advarer mot høye forventninger

Selv om Maanums høyeste landslagserfaring, sett bort fra to kamper med U23-laget, er U19-fotball, er hun trygg på at hun vil ta nivået på trening med stjerner som Graham Hansen og Lyons Ada Hegerberg.

– Jeg har hatt en sunn utvikling med Lyn og Stabæk og tatt de stegene som har vært nødvendige, så jeg håper jeg klarer meg der, sier hun.

Graham Hansen er heller ikke i tvil om at Maanum er god nok, men advarer mot å ha for høye forventninger til 17-åringen.

– Vi skal være forsiktige med å legge for mye forventninger på henne. Hun er nok først og fremst veldig glad for å få lov til å være med, og det er veldig gøy at hun får det, sier hun.

17-åringen selv har ikke veldig store forventninger om mye spilletid i EM.

– Man må alltid være forberedt på å komme inn, men det er ikke noe jeg stresser med. Men jeg er klar hvis muligheten byr seg, sier hun.

Maanums første sjanse til å vise seg frem i kamp for A-landslaget, er når de møter Frankrike i oppkjøringskamp 11. juli.

Fem dager senere starter alvoret, når Norge møter vertsnasjonen Nederland i Utrecht.