BREDA (VG) Til sammen har de 274 landskamper for Norge. Solveig Gulbrandsen (36) og Lene Mykjåland (30) har ett godt råd for å unngå norsk EM-fiasko.

Landslagsveteranene, som jobber som eksperter for TV 2 her i Nederland, vil ha Caroline Graham Hansen ut på kant og ut av den klassiske 10'er-rollen. Rollen bak spissene kan gjerne Guro Reiten ta.

Lene Mykjåland mener det er bortkastet å bruke «Caro» i rollen bak spissene - i hvert fall nå.

– Jeg stusser veldig over det. «Caro» i 10'er-rollen på et dynamisk, offensivt fungerende lag ville vært helt strålende. Men det er ikke Norge per i dag. Vi kan bli det, men vi er ikke der. Da må vi se når var det ting fungerte mot Nederland og hvordan får vi det beste ut av «Caro» og Ada (Hegerberg) nå? Da må «Caro» rettvendt og på kant, er rådet fra Mykjåland.

Hun finner det også merkelig at ikke Guro Reiten blir brukt.

– Jeg stusser veldig over det og synes det er merkelig. Guro er Toppseriens desidert beste spiller, og det sies at hun har vært en av de beste spillerne i oppkjøringen til mesterskapet. Da er det uforståelig at hun ikke blir benyttet. Hadde vi hatt «Caro» på kant og Guro i en 10´er-rolle eller som indreløper - hun er like god der - da hadde vi fått en offensiv kraft av en helt annen dimensjon enn det vi har nå.

Vil ha «Caro» som ving



Solveig Gulbrandsen er ikke uenig når det kommer til bruken av «Caro». Hun ser helst at Graham Hansen spiller ving.

– På papiret med «Caro» sine kvaliteter, tenker man at det er genialt å ha henne i en 10´er-rolle, men hun spiller ikke der på Wolfsburg. Hun er best ute i korridor. Hun må gjerne ha en fri rolle, og vandre og finne rom, men vi må søke å få henne rettvendt oftere. Og det går an å gå litt bredt innimellom, mener Gulbrandsen.

Hadde 36-åringen vært sjefen, så ville hun spilt i en 4-3-3-formasjon.

– I den formasjonen kan du gjøre mange av de samme tingene, du kan flytte indreløpere og komme høyt med backene. Den formasjonen Norge spiller nå er bra hvis du dominerer kamper, da kan den fungere veldig bra. Styrer du ikke kampen så er det litt krise fordi du rekker ikke å komme inn i struktur og formasjon.

– Skremmende



Gårsdagens trening på Rat Verlegh Stadion i Breda - før kveldens møte med Belgia - tyder på at de to neppe blir hørt. Da valgte landslagssjef Martin Sjögren å trekke ned Maria Thorisdottir som stopper, mens Maren Mjelde dyttes opp på midtbanen. Inn kommer også Andrine Hegerberg. Formasjonen er imidlertid som mot Nederland.

Solveig Gulbrandsen fastslår at hun slet med å «finne noe bra å ta tak i» etter Nederland-kampen.

– Det mest skremmende er jo 2. omgang hvor vi faller helt sammen strukturmessig. Har vi et høyt press? Prøver vi på gjenvinning? Spissene tar hver sin stopper, midtbanen kommer ikke etter. Jeg ser ikke hva vi prøver på. Da er det vanskelig å være god, da blir det en mot en og da blir det tungt. Det må på plass, de må jobbe samlet, sier Gulbrandsen og oppsummerer Nederland-kampen slik:

– Det er når vi får «Caro» rettvendt at det skjer ting. Det må man forholde seg til.