Vær så snill: Ikke heng med hodet

Kommentar BREDA (VG) Ada Hegerberg stemplet EM-åpningen mot Nederland som den dårligste landskampen hun har vært med på.

Det var den 64. gangen hun spilte for Norge, siden debuten i 2011.

Samtidig var det Martin Sjögrens første viktige kamp etter et halvt år som norsk sjef.

– Det er sånn man sier i affekt i skuffelsen etter et tap, svarte Sjögren da en belgisk journalist konfronterte ham med Hegerbergs uttalelse på den offisielle pressekonferansen i Breda i går. Men så veldig «i affekt» var det ikke; Hegerbergs dom kom halvannet døgn etter tapet.

PRESSET TRENER: Martin Sjögrens mesterskapsdebut som landslagssjef har åpnet vanskelig. Foto: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

Dette var mer enn et tap. Det var en brutal, mental nedsabling.

Foran dagens skjebnemøte med Belgia har mye handlet om hvorvidt Thorisdottir og Mjelde skal bytte plass (det skal de), om hvem som skal ligge til høyre og venstre av stopperne, om Andrine Hegerbergs sannsynlige inntreden er smart, om at Guro Reiten heller ikke denne gangen ser ut til å få sjansen fra start, om hvorvidt Caroline Graham Hansen skal trekke seg mer ut mot høyre for å få bedre plass eller ikke.

Men på det litt løse gressteppet på Rat Verlegh Stadion i Breda, vil det også handle om noe helt annet.

Nå er EM også en blitt mental batalje for det norske laget.

Skulle det komme et norsk mål tidlig, vil det forhåpentligvis utløse ny og etterlengtet energi. Men skulle det ikke komme et mål, for ikke å snakke om dersom det skulle komme et belgisk mål, så kan dette bli en psykisk oppoverbakke som krever sine vinnerskaller og ikke minst sine krigerhoder.

SENTRALE KLYPER: Ingrid Hjelmseth var god mot Nederland. I kveld må hun innta styrer sin nykomponerte forsvarsfirer. Foto: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

Norge har mistet bjelker de siste årene. Typer som Ingvild Stensland, Solveig Gulbrandsen og Trine Rønning kunne løfte laget like mye i kraft av sin autoritet som sine sportslige kvaliteter. Nå er det tid for nye kontinuitetsbærere å tre frem.

Mer enn noen gang trenger Norge «nye ledere», typer som går foran og setter en standard. Kanskje har en forsvarsfirer aldri trengt 37 år gamle Ingrid Hjelmseth mer enn akkurat nå. Kaptein Maren Mjelde kommer ikke til å slutte å løpe uansett hva resultatet er, og så har altså Norge to av verdens mest spennende spillere.

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen er de to overlegent største stjernene i laget, og i kraft av den statusen er de ledere på banen, enten de vil det eller ikke.

Hegerberg hylles som Europas beste spiller, som damenes «Golden Girl», Graham Hansen har kvaliteter få andre kan vise maken til. De reiste alene ut i verden, tok for seg og har nådd så langt i en alder av bare 22 at dette utvilsomt er idrettshoder av et sjeldent kaliber.

I BREDA: Trond Johannessen.

Nå har begge gått tre landskamper uten å score mål. Det kan selvsagt skje, og det er virkelig viktig å understreke følgende: Ingen kan forvente at de to store stjernene skal være like gode på det norske landslaget som de er for sine klubblag.

Ingen kan forvente at Ada Hegerberg scorer mål som i Lyon, der hun er omringet av andre store navn og nærmest er garantert å komme til sjanser. Ingen kan heller forvente at dagens femtikampersjubilant Caroline Graham Hansen skal skape like mye som hun gjør i Wolfsburg.

Det som er mulig å forvente er at stjernene bruker sin påvirkningskraft til fordel for laget, gjerne gjennom at de tar et litt ekstra ansvar for å løfte medspillere når det går imot, i hvert fall ikke gjennom at de åpenlyst henger med hodet i motgang.

For dét er veldig smittsomt.

