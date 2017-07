Vålerenga-spiller sørget for dansk EM-bragd

(Tyskland-Danmark 1-2) Vålerenga-spilleren Theresa Nielsen (31) har sendt Danmark til himmels i fotball-EM.

Tittelforsvarer Tyskland ble slått 2-1 i søndagens kvartfinale, som var utsatt fra lørdag kveld, da regnværet gjorde det umulig å spille på stadion i Rotterdam.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive dette, sier en lykkelig Theresa Nielsen til DR.

Tyskerne tok oppskriftsmessig ledelsen etter en tabbe av den danske keeperen Stina Lykke.

Rett etter sidebytte headet Nadia Nadim inn utligningen for Danmark. Hun var overlegen i en hodeduell.

Nielsen sikret seier

Så i det 83. minutt satte Theresa Nielsen inn seiersmålet etter et glitrende angrep fra danskene. Vålerenga-spilleren headet ballen ned og utagbart forbi Tysklands keeper etter Frederikke Thøgersens innlegg.

Det er en bragd av Danmark å vinne over Tyskland, som har vunnet de siste seks EM-titlene i fotball for kvinner.

– Danmark har fremstått som defensivt godt strukturert, og de har gode ballferdigheter, sa NRKs ekspertkommentator Siri Nordby.

UTLIGNING: Nadia Nadim (i midten) feirer sammen med de andre danske jentene etter sin utligning mot Tyskland. Foto: Tobias Schwarz , AFP

Med 2-1 ledelse prøvde naturlig nok Danmmar å holde på ledelsen mot slutten, og de klarte å ro iland seieren.

Danmark vant tidligere i EM 1-0 over Norge, som måtte vinne med tre mål, men som altså tapte og røk ut av mesterskapet etter puljespillet.

Danskene skal møte vinneren av Østerrike og Spania i semifinalen.

– Nå som de er forbi Tyskland, bør Østerrike eller Spania være lettere, i hvert fall på papiret. Danmark kan plutselig ende i finalen, sa Siri Nordby på NRK-sendingen.

– Og i en finale kan alt skje.

For den ferske tyske landslagstreneren Steffi Jones er tapet for Danmark en stor nedtur - i hennes første mesterskap som sjef. Tyskland har vunnet hvert eneste europamesterskap siden 1995. I år blir det en annen EM-vinner for første gang siden 1993.

Kvartfinaler i EM:

Tyskland – Danmark 1-2 (i Rotterdam).

Nederland-Sverige 2-0 (i Doetinchem lørdag).

Senere kampstart søndag: Østerrike – Spania 18.00 (i Tilburg), England – Frankrike 20.45 (i Deventer).

Semifinaler torsdag: Nederland - vinner England/Frankrike (i Enschede), Danmark - vinner Østerrike/Spania (i Breda).