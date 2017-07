Slik kan vi slå Danmark med tre mål

APELDOORN (VG) Hvordan i all verden skal Norge klare å slå Danmark med tre mål? De kan jo alltids spørre Roger Finjord (44).

Martin Sjögrens forgjenger hadde nemlig regien sist det skjedde, for to år siden under Algarve Cup i Portugal. Norge vant 5-2, og Solveig Gulbrandsen scoret tre av målene - på 37 minutter i 1. omgang.

– Det var en kamp det var «swung» over, melder Roger Finjord, for anledningen på familieferie i Boden i Sverige. Og der har du grunnen til at nordlendingen ikke har sett Norges kamper i EM, bare høydepunktene - hvis man kan tillate seg å bruke det uttrykket etter to tap og ingen scorede mål på to kamper.

– Vinnerresepten da var et rått høyt press. Vi eide ballen i kontringsfasen og fullførte kontringene. Samtidig lå vi kompakt og hadde mulighetene for gjenvinning. I tillegg var begge våre backer enormt offensive, Ingrid Moe Wold scoret til og med et mål, minnes Finjord - og han har rett. Moe Wold står med beskjedne tre mål, det ene kom i Portugal.

I 5-2-seieren bidro også Isabell Herlovsen med det Finjord kaller «signalspill» i presset, og de norske jentene var samlet når de presset danskene uansett hvor de satte inn presset.

Den dag i dag husker den forrige landslagssjefen fortsatt de tre ordene han dro på tavlen før Danmark-kampen: Tre til rød.

– Det betydde at de tre første pasningene skulle være til en rød spiller (norsk spiller). Vi skulle treffe med pasningene slik at vi klarte å få fullført kontringene og få danskene til å løpe hjem med mange spillere, minnes Finjord.

Han traff på det meste i den kampen, faktisk.

– Vi lot Danmark på trille ball og spille, men vi var aggressiv og stoppet deres prioriterte rom. Så eide vi ballen i kontringsfasen, kom høyt og fikk avsluttet angrepene. Og Danmark fik løpe langt «hjem» slik at vi ikke fikk brudd på brudd mot oss.

Det høres ut som om den tidligere landslagssjefen har sett hvert et minutt av Norge i EM, men han påstår han kun har sett høydepunktene. Så da får vi høre med en som har TV, er til stede i Nederland og som scoret tre mål mot danskene.

– Jeg tror de fleste målene mine var kontringer, sier Solveig Gulbrandsen til VG.

– Det var gjennomførte kontringer. Vi tok vare på sjansene når de bød seg, og det kommer Norge til å få nå også mot Danmark. Det er jeg helt sikker på. Så spørs det om vi klarer å ta vare på de sjansene - og ikke slipper inn enkle mål, sier TV 2-eksperten.

– Ada Hegerberg har ikke scoret på fire kamper, Caroline Graham Hansen på 10 kamper. Hvem skal score de tre målene vi trenger?

– Det er de som kommer til sjansene og de må score. Det er kniven på strupen nå, og de må score på de sjansene de får - og helst tidlig. Nå har Nederland gitt Norge en gratis mulighet, den må de ta. Ja, det blir tøft og vanskelig, men alt er mulig i fotball. «Caro» kan skaffe sjanser til Norge, og det tipper jeg hun får påny mot Danmark. Men vi burde kanskje hatt flere målscorere på banen som Guro Reiten, er rådet fra Gulbrandsen.

Han på ferie har fortsatt troen.

– Danmark vil diktere kampen og ha ballen i laget. Men hvis de blir utfordret på sin spillestil så blir det en annen kamp, tror Finjord.