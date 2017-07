DEVENTER (VG) (Norge – Danmark 0-1) EM-nedturen var komplett etter Norges tredje strake tap i gruppespillet. Nils Johan Semb freder landslagssjef Martin Sjögren (40) - og avviser at det finnes noen misnøye med svensken.

– Jeg har ikke hatt noe inntrykk av det. Tilbakemeldingene frem til i kveld har vært positive og vi går videre. Som vi sa da vi ansatte Martin, vi har en langsiktighet i dette her, og det er VM-kvaliken som har vært hovedmålet hele veien. Selv om vi naturligvis skulle gjorte det bedre i EM enn vi har gjort, så var dette et delmål på veien, men VM (i Frankrike i 2019) er fortsatt hovedmålet sier, toppfotballsjefen til pressen etter tapet for Danmark mandag kveld.

Null mål, null poeng og fire baklengs gjør at Norge ble gruppejumbo etter tre spilte kamper i EM-sluttspillet i Nederland. Det blir ikke noen kvartfinale. Skuffelsen var enorm hos de norske jentene da fløytesignalet gikk. Det slår også Semb fast.

– Det har vært skuffende, langt under forventning, og langt under pari.

Les også: Sjögren etter tidlig EM-exit: – En jævlig tøff erfaring

Saken fortsetter under høydepunktene fra kampen.

– For svakt



Han og Norges Fotballforbund valgte i fjor høst å ikke fortsette med daværende landslagssjef Roger Finjord. Inn kom svenske Martin Sjögren i desember. Han hadde stor suksess som klubbtrener i hjemlandet, men hadde ingen landslagserfaring før han ble ansatt i NFF.

– Er det bedre nå enn for ett år siden?

– Nå var det ikke noe mesterskap for ett år siden, så jeg syns vi må holde oss til å si at vi må evaluere mesterskapet, og mesterskapet har ikke vært bra nok. Vi har sluppet inn fire mål og vi har sluppet inn litt lette mål. Vi har heller ikke scoret noen mål og da blir fasiten som den blir, og det er for svakt, sier Semb.

– Nå er det viktig at man bruker dette her til å se seg selv i speilet og evaluere ganske kraftig.

VGs kommentator: Bruken av Reiten er faktisk en skandale

Saken fortsetter under videoen av landslagsstjernens utrolige forvandling.

Hegerberg: – Må tas tak i fort



Ada Hegerberg er klokkeklar i sin tale. En grundig evaluering må til for å snu alle steiner i jakten på svar etter EM-skuffelsen.

Hun ville ikke kommentere om hun hadde tillit til landslagssjefen i TV 2-intervjuet etter kampen, men forklarer litt mer hva som ligger bak dét svaret.

– Vi står i dette sammen. Det handler om spillerne på banen og de utenfor. Det er ting som må tas tak i fort og det må være konkret. Man kan ikke bare si at man skal evaluere, men virkelig finne ut hva som skal gjøres for at vi skal bli bedre, sier hun kontant.

– Har laget blitt bedre på disse månedene?

– Det har blitt snakket mye om utvikling, men seks måneder er ikke mye for å få på plass utvikling. Det handler mer om å få på plass et lag. Det er kort tid med tanke på EM, men tiden skal være der til å prestere bedre enn vi har gjort nå, svarer Hegerberg.

VG-børsen: EM-fiaskoen komplett – slik spilte Norge