Reiten er et lite mysterium

Kommentar APELDOORN (VG) De fleste som leser dette, vet ikke så mye om Guro Reiten (23 om to dager).

Akkurat nå er hun da også et lite mysterium.

Hun har unorske egenskaper; overblikk, ro, teknikk, pasningsfot – og i LSK denne sesongen har hun også fått en skuddfot. På de norske treningene har hun også sett ganske skarp ut.

Hvorfor er hun ikke i startoppstillingen i EM? Hvorfor har hun heller ikke fått en skikkelig sjanse inn mot EM? Jeg har ikke svaret. For meg er det et lite mysterium, og jeg registrerer at mange av de som følger Toppserien tettest også maser om å få henne inn på landslaget.

LATTERBRØL: Guro Reiten (til høyre) har ikke mistet humøret, selv om hun ikke får spille. Her får hun latterkrampe sammen med Andrine Hegerberg da landslagslege Said Tutunchian ble satt på noen utfordringer med ballen i beina. Så gjenstår det å se om Reiten får være med på moroa i kveld. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

Kanskje mener ledelsen at hun er landslagsfersk. Hun har aldri startet en kamp i et mesterskap, men det argumentet går liksom ikke opp når Frida Maanum får sin EM-debut på 18-årsdagen. Og i et eller annet mesterskap må man nødvendigvis begynne.

Kanskje mener de at hun er litt lett å flytte på fysisk, det kan være et motargument, det er veldig ofte det i Norge og Sverige. Men samtidig er det vel nok av eksempler på at teknikk kan vinne over fysikk i denne idretten. Landslagssjef Martin Sjögren vil jo ha spillere som gjør at Norge klarer å ha ballen i laget, og så sitter en av de som er flinkest med den og ser på.

For all del; Sjögren har fulgt Reiten tett i et halvt år, han har bare gitt henne sjansen fra start i én av hennes seks kamper og kanskje lurer svensken på hva alle maser om. Han er er åpenbart ikke overbevist, og han må åpenbart ha en forklaring. Kanskje er den god også, men det hadde vært veldig spennende å høre hva som ble sagt på trenerbakrommet.

Jeg synes ikke det var overraskende, med tanke på oppkjøringen, at Reiten ble vraket mot Nederland. Hun var også skuffende i det kvarteret hun ble kastet innpå, men det var midt i en heseblesende norsk jakt på en utligning. Jeg synes det var veldig overraskende at hun heller ikke fikk sjansen i det hele tatt mot Belgia, og hvis hun ikke slipper til i skjebnekampen mot Danmark heller er det bare å innse at jeg ikke skjønner noen ting.

Kanskje er det uansett for sent for Guro Reiten i dette mesterskapet. Hun har aldri fått føle at hun er en del av elleveren, aldri fått føle tillit, og det er i hvert fall ingen som kan forvente at hun kommer med alle svarene mot Danmark. Dersom Toppseriens toppscorer skulle få sjansen, er det bare å håpe at hun ikke stresser seg opp for mye.

I NEDERLAND: Trond Johannessen.

For å få det maksimale ut av de som er best med ballen i den norske troppen mener jeg det beste er om Guro Reiten ligger i 10’er-rollen til Caroline Graham Hansen. «Caro» er Norges viktigste spiller, men hun har vært farligst og best når hun får plass på høyrekanten. Derfor bør det være mulig å finne plass til begge disse to kreative spillerne samtidig, i offensive roller, selv om det muligens vil påføre Graham Hansen noen flere defensive plikter.

Med Andrine Hegerberg inne på midten, vil Norge ha sine tre beste teknikere på banen. Det vil være en god start.

Og med en scoring den første halvtimen, så kan dette gå.

PS! Anbefales: Gå inn på denne linken, fra Facebook-siden til «Fotballandslaget». Der kan du se de 11 målene Reiten hadde scoret på de åtte første kampene, ti av dem med sitt meget presise venstrebein. Jeg kan nesten garantere at du vil bli litt imponert.