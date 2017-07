RBK-topp ser ingen grunn til å starte med damefotball

Viasat-kommentator Roar Stokke lanserer Rosenborg som en del av løsningen for å heve damefotballen i Norge. Det kommer ikke til å skje med det første.

– Hvis han hadde orket å lese en hel kronikk på Rosenborgs hjemmeside, så ønsker vi også å satse på utviklingen av norske fotballspillere, bare at vi ikke skiller på kjønn i den kronikken. Neste gang han uttaler seg om RBK, så kan han lese hva vi mener om damesatsingen, og den ligger tilgjengelig på rbk.no, innleder en engasjert Koteng overfor VG.

Ønsker at RBK løfter damene



RBK-lederen har lest Roar Stokkes tekst i VG mandag. Viasat-kommentatoren spør om ikke Norges klubbflaggskip på herresiden kan gjøre mer for de mest ivrige fotballjentene i Trøndelag. Han mener Koteng & co. skal ta seg tid til å diskutere temaet jentefotball og spillerutvikling grundig på nytt. Stokke trekker frem at signaleffekten hadde vært enorm dersom Rosenborg hatt tatt et ansvar for å løfte damefotballen.

Koteng mener Rosenborgs svar på dette allerede ligger ute på klubbens hjemmesider. Under tittelen «Hvordan gjøre norsk fotball bedre» – tidligere omtalt i VG – har styrelederen selv skrevet om skoleringen av foreldretrenere, vurderinger av kretsens rolle, hvilket ansvar klubbene bør ha, samt at man må utvikle NFFs trenerutdannelse.

Han sier til VG at forslaget ikke skiller på kjønn, men omhandler opplegget for både gutter og jenter.

– Nå er det også sånn at RBK driver med bare herrefotball. Så lenge kvinnefotballen har et godt tilbud ellers i Trondheim, så ser ikke vi noen grunn til å starte med damefotball. Vi er på ingen måte imot damefotball. Vi kan stille ressurser og kompetanse til disposisjon. Men vi må jo også se på om damefotballen er tjent med å se til herrefotballen. Herrefotballen er jo ikke veldig god, sier Koteng.

Har ikke diskutert damelag



Debatten rundt damefotballens rammevilkår, i kjølvannet av de svært begredelige EM-resultatene, har rast de siste dagene. Aftenposten har skrevet at det for eksempel går én jentespillerutvikler på 25 på guttesiden. VGs kommentator under EM, Trond Johannessen, kaller situasjonen «pinlig for norsk fotball».

Koteng kan ikke svare på hvorfor Rosenborg ikke vil starte sitt eget damelag. Grunnen er at det ikke har blitt diskutert eller vært tema.

Det er for øvrig Trondheims-Ørn (nummer syv av 12 lag i Toppserien) som er regionens beste.

– Mer enn nok med herrefotballen



– Hvilke plusser og minuser finnes det i dine øyne?

– Hvis vi starter et damelag så er det krevende med tanke på ressurser, i kroner og øre. Og så handler det selvfølgelig om at vi må ha flere anlegg. Det kan du si er minussiden. Plussiden er at man kanskje hadde klart å få suksess og dermed fått flere tilhengere til RBK i distriktet og i hele Norge. Jeg tror årsaken til at de store lagene i utlandet satser er nettopp den siden av det. Det er økonomisk, du får med deg flere tilhengere, slik at det er økonomisk grunnlag for å drive den delen (damesiden) av klubben.

– Hvorfor har ikke Rosenborg inntatt det perspektivet?

– Vi synes jo vi har mer enn nok med å heve herrefotballen. Vi er ikke imponerende gode. Men det kan hende Rosenborg kunne hevet damefotballen.

– Vil klubben bidra til satsingen i krets og klubb i nærområdet i så fall?

– Det blir gjennom å spre den kunnskapen og kompetansen vi har.

– Det er det vi har sagt vi skal gjøre og som står i den kronikken. Vi har allerede et godt samarbeid med kretsen og bidrar inn der med ressurser. Vi har ikke hatt dame- og jentefotball spesielt i sikte, men norsk spillerutvikling, sier Koteng.