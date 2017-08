Norges overkvinner møtes i EM-finalen: Nederland-Danmark

(Nederland-England 3-0 og Danmark-Østerrike 0-0, 3-0 på straffer) Norge måtte ta første fly hjem fra EM. Nederland og Danmark gikk videre fra gruppen. Nå møtes nettopp disse to i finalen.

Etter at Danmark hadde vunnet på straffekonkurranse over Østerrike tidligere torsdag kveld, vant vertslandet Nederland 3-0 over England i den andre EM-semifinalen.

Norge tapte 1-0 for både Nederland og Danmark i gruppespillet og er altså ikke langt unna – selv om det ble null scoringer og null poeng i dette EM.

Både Danmark og Nederland er i sin første EM-finale for kvinner, mens herrelagene deres tok EM-gull rett etter hverandre: Nederland i 1988 og Danmark i 1992.

1-0: Vivianne Miedema (i midten) feirer med lagvenninnene etter at hun headet inn 1-0 for Nederland i 1.omgang i EM-semifinalen mot England. Foto: John Thys , AFP

NRK-ekspert Lise Klaveness svarer slik når vi spør om en kommentar:

– Dette understreker ihvertfall det vi trodde: nemlig at Norge var i den tøffeste gruppen.

– Å åpne mot Nederland i hypet hjemmeform foran 30 000 oransje kan paralysere de fleste. Mange av Norges spillere har også liten erfaring fra mesterskap i utgangspunktet. I tillegg måtte Norge spille mot Belgia i Breda, praktisk talt hjemmebane for belgierne. Det rant inn med belgiske fans timer før avspark, undertegnede så knapt et norsk flagg. Ingen unnskyldning, selvsagt, men likevel relevant å ta med. Norge var på ingen måte heldige med utgangspunktet i mesterskapet, sier Lise Klaveness.

21 minutter var gått i Enschede da «løvinnene», som de blir kalt hjemme i Nederland, tok 1-0 ledelse mot England. Det var Arsenal-spilleren Vivianne Miedema (21) som headet inn et perfekt innlegg fra Jackie Groenen. Miedema scoret også i kvartfinalen da Sverige ble slått 2-0.

2-0 kom etter en times spill. Den engelske legenden Fara Williams headet tilbake mot keeper, nederlandske Danielle van de Donk oppfattet raskt situasjonen og nådde ballen før keeper. Dermed fikk England en skikkelig kalddusj.

Nederland var til tider hardt presset, men klarte å rydde unna med nød og neppe. Blant annet måtte en nederlender redde på streken midtveis i 1.omgang.

20 minutter før slutt burde kanskje Lucia Bronze hatt straffespark. Englands høyreback var forøvrig en av kampens dominerende spillere.

Så hadde Jodie Taylor en kjempesjanse, men Nederland-keeper Sari van Veenendaal reddet - som så mange ganger før i dette EM. Hun har sluppet inn bare ett baklengsmål i mesterskapet. Helt på slutten måtte hun også ha hjelp av en forsvarer, tidligere Lillestrøm-spiller Sherida Spitse, som reddet på streken da England presset på som verst.

I stedet fikk Nederland en kontring på overtid, og England laget selvmål. Lieke Martens var siste nederlender på ballen.

Midtstopper Anouk Dekker storspilte også for Nederland, som altså får muligheten til å spille EM-finale på hjemmebane. Også den kampen går i Enschede.