Norge på hodet ut av EM etter ny fiasko-kamp

DEVENTER/OSLO (VG) (Norge - Danmark 0-1) De norske jentene fikk hjelpen de trengte fra Nederland, men klarte ikke gjøre jobben selv. Dermed er EM over før moroa har begynt.

Null poeng og sisteplass i gruppespillet er beholdningen for Norge i dette mesterskapet. Det stopper ikke der heller. På 270 minutter med EM-fotball har Martin Sjögrens elever ennå til gode å score mål.

Det holder naturligvis ikke til avansement og EM er over for denne gang.

Vi må tilbake til 2011 for å finne sist gang et norsk damelandslag har blitt utslått før det virkelig gjelder i et VM eller EM. Den gangen vant damelandslaget i det minste en kamp (mot Ekvatorial-Guinea), men måtte konstatere at både Brasil og Australia ble for sterke under verdensmesterskapet i Tyskland for seks år siden.

I årets EM ender Norge som soleklar gruppejumbo med tre strake tap i sin pulje.

UTSLÅTT: Norges landslagstrener Martin Sjögren under pausen i kampen mot Danmark mandag kveld. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Gjorde endringer



Utgangspunktet før kveldens kamp var som følger: Norge var nødt til å vinne med minst tre mål mot Danmark og Nederland slå Belgia dersom det skulle bli noe avansement fra EM-gruppen.

Og skulle de ikke få hjelpen de trengte fra vertsnasjonen, virket de norske jentene i det minste før kampen å være opptatt av å avslutte med seier og reise fra Nederland med hodet hevet.

Det hører med til historien at Nederland faktisk gjorde jobben, mens Norge misset i sin kamp.

Marerittstart



Selv om landslagssjef Martin Sjögren gjorde endringer fra start – blant annet med Guro Reiten inn på topp, og Maria Thorisdottir trygt plassert i de bakre rekker – kunne ingen av de hindre marerittstarten som skulle vise seg å bli avgjørende på De Adelaarshorst-arenaen i Nederland.

For kampen var bare fem minutter gammel da danskenes playmaker, Pernille Harder, vant en duell mot Ingrid Spord, danset seg forbi Ingrid Schjelderud på den norske midtbanen, før hun fant Katrine Veje ute til venstre.

Kristine Minde kunne i forkant hindret at pasningen nådde frem, men snublet like før hun skulle klarere. Dermed fikk Veje akkurat den tiden hun trengte til å feie ballen i lengste hjørne bak en sjanseløs Ingrid Hjelmseth.

Det kunne nesten ikke blitt verre.

Misset straffe før pause



De norske jentene klarte ikke svare skikkelig på det danske sjokket. Den neste halvtimen hadde Guro Reiten én mulighet til å bringe balanse i regnskapet, men avslutningen gikk et stykke over.

Et seiersdesperat Norge slet i det hele tatt med å åpne opp det danske forsvaret, men fikk en alle tiders sjanse til utligning like før pause.

Da gikk Ada Hegerberg i bakken inne i 16-meteren. Dommeren klarte å registrere at det var kontakt mellom Norges stjernespiss og danske Sanne Troelsgaard, og pekte på straffemerket. Caroline Graham Hansen stilte seg opp på ellevemetersmerket, men keeper Stina Lykke Petersen reddet og returen ble klarert vekk fra farlig sone.

Trykket på mot slutten



Etter hvilen klarte ikke Norge å tilrive seg noe initiativ før på tampen. Danskene fikk tidvis en enkel jobb med å forsvare seg og kom til andre omgangs største sjanse etter en drøy time. En godt gjennomført kontring endte med et innlegg mot Nadia Nadim. Spissen var nære å øke ledelsen, men en god Ingrid Hjelmseth fikk avverget i siste liten.

De to skulle møtes til nok en duell kort tid senere. Da var Nadim for sent ute og tråkket på hånden til Hjelmseth. Norges keeper skrek ut i smerter, men etter flere minutter med behandling var hun klar til dyst igjen.

Norge vartet opp med en siste kraftanstrengelse de siste ti minuttene av ordinær tid og de ti tilleggsminuttene. Caroline Graham Hansen skjøt like over mål fra distanse. Fire minutter senere lobbet samme spillet inn et innlegg som traff innsiden av stolpen, før Ingrid Moe Wold smalt ballen rett i tverrliggeren.

Trykket ble opprettholdt helt til siste sekund, men det ville seg ikke for Norge. Dermed er EM over for denne gang.

VG kommer med mer fra Nederland.