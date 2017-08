Noe må skje fort. Norsk fotball skylder jentene mye.

Kommentar Ved EMs slutt har det dukket opp noe å trøste seg med; finalelagene var i Norges gruppe.

Med ettmålstap for både Nederland og Danmark så var kanskje ikke det norske laget så dårlig likevel?

Glemt virker begredelige 0-2 mot gruppetreer Belgia, skjøvet litt til side er en turnering uten hverken norsk poeng eller scoring og fortsetter man tankerekken er vel Norge i nærheten av en EM-bronse snart. Tilbake i virkeligheten er det nok en total feilbedømmelse dersom man tror noe annet enn at Norge var langt unna denne gangen.

Uansett er det langt mer interessant å se fremover enn bakover. Skal problemene fotballspillende jenter og kvinner opplever dyttes bort når lyset dempes, nok en gang?

PÅ FULL FART FREM: EM-vertene Nederland satser hardt på sine kvinner. Her feirer de 1-0-målet i semifinalen mot England, satt inn av EMs beste spiss, slepne Vivianne Miedema (i bakgrunnen). Hun omfavnes av Danielle van de Donk og Shanice van de Sanden. Nederland slo Norge 1-0 i åpningskampen. Foto: AFP

Under EM har det vært mye fokus på både klubber som mangler penger og jentetalenter som mangler spillerutviklere. Fotballforbundet setter ned et «utvalg» som skal se på hvilke grep som kan tas, ledet av Karen Espelund. Konklusjonen skal visstnok være klar om to år, men president Terje Svendsen lover i Aftenposten at det vil komme noe han kaller en «løypemelding» på Tinget neste år.

Svendsen understreker at det her ikke er noen «quick fix»-løsning, hvilket han sikkert har rett i, men det bør nok gå ganske fort likevel.

En kjapp kikk i VGs arkiver viser at «advarslene» om en rivende internasjonal utvikling i verdens største kvinneidrett har vært der siden begynnelsen på 2000-tallet. Avaldsnes-onkel Arne Utvik skrev i en kronikk i VG sist uke at «vi trenger ikke flere utvalg». Han ber i første omgang om et tilskudd på anslagsvis 11 millioner kroner årlig, for å bedre hverdagen for spillerne i den øverste divisjonen, og det har sikkert mye for seg på seniornivå.

Men vel så mye som penger handler dette om holdninger. Man må starte der penger ikke er noen drivkraft, med at jenter som spiller fotball må føle at de betyr like mye som gutter. En 11-12-13-åring trenger ikke penger, men en trener som mer enn noe annet vil lære dem hvordan de skal bli gode.

Paraplyen norsk fotball har midler, og dersom viljen virkelig er der, dersom det er mulig å utfordre den mannsdominerende tankegangen, så finnes det garantert penger å skrape frem. Det er ikke sikkert man får igjen rentene med en gang, så håpet får være at det finnes noen revolusjonærer som tenker tanker som ikke handler om kortsiktig gevinst.

For toppserieklubbene er penger et problem, og trolig sitter de rikeste herreklubbene med en slags nøkkel. Sammenlignet med kvinnene har de absurd mye penger.

KOMMENTERER EM: Trond Johannessen.

Man hører nærmest bokstavelig talt menn som rister på hodet og argumentet om at «det er jo ingen tilskuere på kvinnekampene». Det er selvsagt relevant, samtidig får man en følelse av å bli sendt litt tilbake til 1970-tallet igjen, til en verden der menn definerer fotballen slik det passer dem selv best.

Avisutklippene fra den gangen fremstår i dag som komisk lesning, og en av forkjemperne var den mangeårige fotballpresidenten Per Omdal.

«Dette var mennenes verden. Mye av det som ble sagt var knapt til å tro. Fotball var ikke for jenter, de fikk tykke legger og blåmerker, de burde drive med ballett, dette var ukvinnelig og jeg vet ikke hva. Alt var konservativt», fortalte Omdal til VG sist vinter, i anledning 40-årsjubileet av at NFF lot jentene «få være med», etter års betenkningstid.

Man kan jo undres over hvordan dagens medieomtale vil fremstå når vi er fremme i 2060. Det kan fort bli komisk lesning det også, i verste fall blir det tragisk, dersom Norge ender opp som nasjonen som var blant verdens beste på kvinnesiden, som hadde rundt 30 prosent kvinnelige spillere, men som aldri tok vare på dem og havnet langt etter de beste.

Og er det ikke slik at denne mannsbastionen av en idrett skylder sine kvinner, de som måtte kjempe så hardt for å være med, ganske mye? Bør man ikke strekke seg langt og dele litt på midlene for å hjelpe dem frem og opp? Det er bare 30 år siden NFF arrangerte den første offisielle kvinneserien, og man trenger vel gjerne litt lenger tid på å få et skikkelig fotfeste og en økonomisk grunnmur. NFF ble stiftet i 1902, og det var neppe alt som fungerte optimalt på 1930-tallet på herresiden heller.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng omfavnet ikke tanken på å satse på et kvinnelag da han uttalte seg i VG. Det hadde selvsagt vært fantastisk om Norges største og overlegent rikeste klubb, med sitt enorme nedslagsfelt, hadde tatt jobben som lokomotiv, slik vi ser at de største og rikeste klubbene ute i Europa er.

KLAR FOR KVINNER: Kasper Hjulmand som Mainz-trener mot Borussia Dortmund i 2014. Nå er han i Nordsjælland, og den klubben har store planer for sin satsing på kvinnelaget. Foto: REUTERS

I Danmark finnes Nordens største klubb, og for et par uker siden svarte FC København-direktør Anders Hørsholt slik på muligheten for å starte et damelag og utfordre byrival Brøndby. «Vi synes dette er interessant, og vi følger utviklingen. Vi ser nærmere på hvilke muligheter som finnes, så får vi se hva vi ender meg.»

Enda lenger har man kommet hos Nordsjælland, trent av Kasper Hjulmand, tidligere i Bundesliga-klubben Mainz (på herresiden). Hjulmand sier til Danmarks Radio: «Vi er på vei mot et kvinnelag. Vi vil være blant de beste på kvinnesiden, og det er en av de store planene her i FC Nordsjælland at vi får et akademi for kvinnelige fotballspillere.»

For å si det sånn: Det blir spennende å se hva utvalget til Karen Espelund kommer frem til.