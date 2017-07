NFF-topp stempler svenske spillere som «aldri mer enn middels gode»

VURDERES: Lotta Schelin (venstre) er blant få svenske spillere som får «godkjent» av Even Pellerud (innfelt) i NFF. Her jubler den svenske stjernen sammen med Elin Rubensson (høyre) etter å ha sikret finaleplass under Rio- OL i fjor.

Foto: NTB Scanpix/Robert Eik, VG