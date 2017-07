NFF skjermer Norges stjerneduo fra pressen

To dager ut i mesterskapet har Norges fotballforbund bestemt seg for å skjerme Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg for pressen.

Det bekrefter landslagets pressesjef, Jan Ove Nystuen, til VG:

– Dette er en enkel vurdering, det er ikke noe spillerne har bedt om, men noe vi har diskutert med Martin (Sjögren, landslagssjef). Vi har vært åpen hele veien, nå handler alt om kampen på torsdag, sier Nystuen, og legger til:

– De to bruker mest tid på pressen. Og da handler dette om totalbelastningen for de to, de får hvile hodet i dag.

