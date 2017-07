APELDOORN/OSLO (VG) To dager ut i mesterskapet har Norges fotballforbund bestemt seg for å skjerme Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg for pressen.

Det bekrefter landslagets pressesjef, Jan Ove Nystuen, til VG:

– Dette er en enkel vurdering, det er ikke noe spillerne har bedt om, men noe vi har diskutert med Martin (Sjögren, landslagssjef). Nå handler alt om å optimalisere forberedelsene inn mot kampen på torsdag, sier Nystuen, og legger til:

– Det er de to som bruker mest tid på pressen. Dette handler om totalbelastningen for dem, så de får hvile hodet i dag.

Norges, kanskje, to største stjerner var dermed ikke tilgjengelige da spillerne møtte pressen mandag formiddag, dagen etter 0-1-nederlaget for Nederland i åpningskampen søndag.

Får kritikk

Flere har reagert på at NFF gjør lagets to største stjerner utilgjengelige, samtidig som de ønsker mest mulig oppmerksomhet rundt landslaget.

– Slitsomt eller ikke, fotballjentene er desperate etter mer oppmerksomhet, noe de også fortjener, men da er det lite gunstig å svare med dette, skriver Eurosport-reporter Gunnhild Toldnes på Twitter.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen forstår lite av avgjørelsen.

– Trodde man ønsker mer oppmerksomhet? Ikke mindre? Hva slags strategi er dette, NFF, spør han seg på Twitter.

Landslagssjef Martin Sjögren forklarer avgjørelsen med at de ønsker at flere av spillerne enn bare Graham Hansen og Hegerberg skal få tid med pressen.

– Caro og Ada er de som dere etterspør, og vi trenger flere som kan ta dette med media. Så i dag fikk de hvile. Jeg tror det var bra at de fikk hvile, så får dere snakket med andre, sier han.

Det faktum at skjermingen resulterte i flere saker, igjen om Graham Hansen og Hegerberg, bryr han seg ikke nevneverdig om.

– Jeg leser ingenting, så jeg bryr meg ikke så mye om det, sier Sjögren.

– Sier det er befriende

Torsdag møter Norge Belgia i det som blir en meget viktig kamp.

– Du sier spillerne ikke har bedt om å få fri fra pressen, hva sier spillerne når dere sier at de skal slippe?

– De sier det er befriende, sier Nystuen.

– Tirsdag og onsdag vil de to spillerne være tilgjengelig for pressen igjen, fortsetter han.

Landslagssjefen understreker at de tar avgjørelsene som de mener er best for hele laget.

